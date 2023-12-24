عشرات القتلى والجرحى بانفجار مصنع في إندونيسيا

أوقع انفجار مصنع في إندونيسيا، أمس، عشرات القتلى والجرحى، حيث تسبّب الانفجار الذي وقع في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في جزيرة سولاويزي بشرق إندونيسيا بمقتل 13 شخصاً وإصابة 46 آخرين بجروح، على ما أفاد مسؤول محلي.

تشكّل جزيرة سولاويزي مركزاً كبيراً لإنتاج النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصاً في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضادّ للأكسدة.

ووقع الحادث في مصنع لشركة ((إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل)) في مجمع موروالي الصناعي في سولاويزي على ما أفاد في بيان ديدي كورنيوان الناطق باسم هذه المنطقة الصناعية.

وأوضح المتحدث أنّ القتلى تسعة إندونيسيين وأربعة صينيين، مشيراً إلى أن 46 شخصاً آخرين أصيبوا معظمهم بسبب تعرضهم لبخار حار.

وأدخل 29 مصاباً إلى مستشفى تديره الحكومة في منطقة موروالي، بينما وضع 12 آخرون تحت المراقبة في عيادة في المجمع الصناعي ويتلقى خمسة أشخاص علاجاً بدون الإقامة في المشفى.

تحقيق أولي

وتظهر عناصر التحقيق الأولى أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات للأوكسجين، على ما أوضح الناطق. وأخمد الحريق لاحقاً.

لكن متحدث باسم مجمع مورووالي الصناعي قال في مقابلة مستقلة مع محطة تلفزيون محلية، إن الموقع لم يشهد وقوع أي انفجار ولا وجود لأسطوانات أوكسجين بما يخالف ما ذكرته الشركة في بيان سابق، وأضاف: العمال أصيبوا من البخار الساخن من بقايا وخبث الفولاذ الصلب والنيران المشتعلة.

و((آي تي أس أس)) هي شركة تابعة للمجموعة الصينية القابضة ((تسينغشان هولدينغ غروب)) المنتج الأول للنيكل في العالم والتي تدير مجمع موروالي أيضاً.

احترقت وجوههم

وقالت الشركة التي تدير المنطقة الصناعية إنها ((تشعر بحزن عميق بسبب هذه الكارثة، خصوصاً بالنسبة للأسر المتضررة)). وأضافت: إن رفات عدد كبير من الضحايا الذين تم التعرف عليهم نقلت جواً إلى منازلهم بينما سلم جثمان قتيل واحد إلى أسرته.

وأظهرت لقطات أعمدة من الدخان تتصاعد من المنشأة مع وجود خدمات الطوارئ في مكان الحادث وعمال يقومون بعمليات بحث.

وظهرت في صورة جثث ضحايا مصفوفة فوق أكياس برتقالية اللون في غرفة أحد مشافي المجمع الصناعي.

وتحدث أحد العاملين في الموقع لوكالة فرانس برس عن مدى خطورة إصابات الضحايا. وقال طالباً عدم كشف هويته: ((احترقت وجوههم واحترقت ملابسهم بالكامل)).

وقال المسؤول في منطقة موروالي راشمانسيا إسماعيل في وقت سابق لقناة كومباس تي في، إنه حتى بعد ظهر أمس، تم نقل 25 من المصابين - 15 إندونيسياً وعشرة أجانب - على الفور إلى المستشفى بعد الانفجار.

وأضاف أن 17 أصيبوا بجروح خطيرة بينما أصيب ثمانية بجروح متوسطة.

وقال المسؤول في الوزارة يولي أديراتنا، إن وزارة القوى العاملة سترسل فريقاً (اليوم) للتحقيق في الحادث، وأضاف أن الوزارة تحقق في عمليات الشركة.

وأكد أديراتنا: ((ما زلنا نجمع المعلومات والبيانات الدقيقة من الميدان حول ما إذا كان يجب وقف أنشطة الشركة أم لا)).

وقع الحادث فيما انتشر لواء شرطة متنقل في جاكرتا عشية عيد الميلاد، حيث أكدت الشرطة أن أكثر من 4000 شرطي سيؤمنون 1807 كنائس عشية عيد الميلاد في العاصمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز