«سوق سابع».. وجهة لترويج المنتجات التراثية في العين

يستقبل ((سوق سابع)) الذي افتتحته بلدية منطقة العين على طريق العين - ناهل، بالقرب من المخرج 25، جمهوره كل يوم سبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، بباقة جميلة واستثنائية من الفعاليات، حيث يستمتع الزوار بالأجواء التراثية، وفي الوقت ذاته بالمنتجات المحلية التراثية والشعبية المعروضة، ويستمر السوق حتى 25 مايو المقبل.

ويضم السوق منطقة البيع المخصصة للأنشطة التجارية، ومن ذلك بيع الفواكه الموسمية المحلية، والشتلات الزراعية، والتمور والعسل والألبان، والمنسوجات ومستلزمات التخييم، إضافة إلى تخصيص أماكن لعربات الطعام والأكشاك المتنوعة، ومنطقة الأنشطة والمسابقات والعروض والفقرات الترفيهية المتنوعة.

تراث إماراتي

وأكد مشاركون في السوق لـ((البيان))، أنه يشهد إقبالاً من الزائرين والمهتمين بالمنتجات المحلية والتراثية، فضلاً عن حضور العديد من الأسر المنتجة والمعروضات التقليدية والتراثية، من المأكولات والعطور وغيرها من المنتجات ذات الطابع المحلي.

وفي هذا الإطار، قالت مريم سيف الكعبي: ((أشارك في السوق مع حفيدي مطر الدرمكي بما أعده شخصياً من الأكلات الشعبية التي تشكّل إبرازاً لتراث المطبخ الإماراتي، وتسهم في إبراز هوية البلد وأصالته إذ إنني أتفنن، بل أبدع في صنع وإعداد شتى الوجبات الإماراتية اللذيذة التي تتميز بكل النكهات والمذاقات وبالطريقة ذاتها التي كانت تتم بها في الماضي الجميل)).

وأوضح خالد الراشدي أن ((سوق سابع)) الذي تنظمه بلدية مدينة العين ((يدعم المنتجات المحلية والتراثية والتجار المواطنين، كما يشهد إقبالاً من الزائرين والمهتمين بالمنتجات التراثية والمحلية التي يعرضها أصحاب العزب والمزارعون والأسر المنتجة. وأضاف: وأحرص في مشاركتي في السوق على عرض العديد من المنتجات المتنوعة التي تتمثل في التمور، والعسل، والحلوى العُمانية والسمسم العُماني، وأنواع معينة من الزيوت التي تساعد على العلاج، ولاسيما آلام المفاصل.

تطوير المشروعات

أشارت أم سيف عبدالله الكتبي إلى أن مشاركتها في سوق سابع تتمثل في عرضها أجود أنواع التمور المحلية التي يحرص على شرائها الزائرون بمختلف شرائحهم، وأكدت أن سوق سابع سوق مجتمعي يسهم في توفير شتى المنتجات والسلع المحلية ذات الطابع التراثي، والتي تجذب الزوار، كما يشجع السوق أصحاب المشروعات الصغيرة على التميز في إنشاء وتطوير مشروعاتهم ومنتجاتهم، والارتقاء بها.

ولفتت عائشة الدرعي إلى أنها ((لم تتردد في المشاركة في سوق سابع الذي يقدم فيه المشاركون مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية وغيرها التي تسهم في تحقيق التكامل لاحتياجات أفراد المجتمع في مدينة العين)).

وقالت طيبة غبيش: ((أشارك في سوق سابع بعرض أجود أنواع العطور والبخور والملابس النسائية، فأسعار المنتجات عموماً في متناول الجميع))، وأعربت عن شكرها لبلدية مدينة العين لتنظيم هذا السوق الذي من شأنه أن يساعدهم على عرض منتجاتهم وتسويقها، إضافة إلى أنه يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في المدينة.

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