«نشامى التطوعي» ترحاب بكل اللغات

لا تحمل حتا سحراً خاصاً في طبيعتها وجمالها فقط، بل في طبيعة أهلها المضياف الذين حافظوا على الكرم الإماراتي مقدمين الابتسامة قبل الخدمة والمساعدة، وليس بغريب أن تجد الآباء والأجداد والجدات يشاركون في استقبال الضيوف من كل الجنسيات حتى باتت المنطقة بيتاً كبيراً مفتوح الأبواب للزوار بكل ترحاب، ولا شك أن فريق نشامى التطوعي المكون من 35 متطوعاً ومتطوعة من أبناء مدينة حتا أسهموا في إضفاء الراحة والسعادة مرحبين بالضيوف بالفرنسية والإنجليزية والهندية والروسية ولغات أخرى، تجسيداً لروح التنوع والتفاعل الثقافي.

مساعدة

وأكد عيسى البدواوي رئيس فريق نشامى التطوعي أن مهرجان ((شتانا في حتا)) منح المنطقة روحاً جديدة خلال فترة المهرجان وباتت المدينة لا تنام وباتت الأضواء والموسيقى تصدح في كل مكان، الجميع يقدم المساعدة بكل حب ليعكس روح الكرم التي يتمتع بها الشعب الإماراتي، فالمتطوعون يشاركون في أدوار متنوعة لضمان نجاح الفعاليات، تتضمن استقبال الزوار وتوجيههم نحو مواقع المهرجان التي يرغبون في الوصول إليها، إضافة إلى تقديم معلومات حول الفعاليات والجدول الزمني لها.

وأضاف البدواوي أنه منذ الإعلان عن المهرجان شهد الأمر إقبالاً كبيراً للتطوع من فريق ((نشامى الإمارات)) الذي تأسس في مدينة حتا عام 2009، واقتصر في بداية تأسيسه على أبناء المدينة، إلا أنه توسّع لاحقاً ليمتد على مستوى إمارة دبي، ويتجاوز عدد منتسبيه حالياً 2000 متطوع ومتطوعة، من جنسيات مختلفة.

معايير

ونوه إلى أن الاختيار جاء بناء على عدة معايير أهمها المتطوعون الدارسون للمجال السياحي والذين يتقنون أكثر من لغة وعلى معرفة كبيرة بالمناطق السياحية وكيفية تقديم خدمة 7 نجوم للزوار أي كان نوعها بهدف إضفاء روح السعادة، كذلك مشاركتهم السابقة في فعاليات مجتمعية، إضافة إلى معرفتهم بالتراث والثقافة الإماراتية وإيصالها إلى كل الجنسيات بطريقة مبسطة لتحقيق التواصل الحضاري.

ولفت البدواوي إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بالمتطوعين قبل انطلاق الفعاليات، كما يتم الاجتماع يومياً للوقوف على أبرز التحديات وتحسين الأداء وتقديم أفضل خدمة ممكنة للزوار، وهو ما يترجم حب المتطوعين والمتطوعات لمدينتهم وسعيهم إلى إبراز جمالها في أعين زائريها.

وأضاف أن منطقة حتا تستقطب السياح والزوار من كل مكان، خصوصاً في فصل الشتاء، للاستمتاع بطبيعتها الخلابة وأجوائها الساحرة، مضيفاً أن دوره هو مساعدة الزوار على قضاء أجمل الأوقات في حتا، وأن أهالي حتا حريصون جداً على إبراز جمال مدينتهم لجذب السياح من الداخل والخارج، وأن فريق ((نشامى الإمارات)) يمتلك سجلاً من الأعمال الإنسانية والمجتمعية على مدار سنوات، وأن الجميع يرغب في أن يكون جزءاً من رسالة مدينتهم الجميلة عبر إظهار جمالياتها وتراثها الفريد.

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