«شتانا في حتا» عنوان متميز لصناعة السياحة والترفيه

أكد زوار مهرجان ((شتانا في حتا)) أن الفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة من نوعها أضفت بعداً جمالياً آخر على منطقة حتا التي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية ونقلة نوعية في مختلف المجالات ساهمت في صنع عنوان جديد لحراك سياحي ترفيهي متميز، بفضل معالمها الفريدة التي تعد عامل جذب يثير الشغف لاستكشاف طبيعة البيئة الجبلية وتضاريسها المتنوعة والأجواء الهادئة والمناظر الخلابة التي باتت علامة فارقة تميزها عن سائر الوجهات السياحية، وخصوصاً في ظل ما تشهده من تطور متسارع في المرافق والبنية التحتية والخدمات والمشاريع الاستثنائية التي توفر خيارات متنوعة وفرصاً للمغامرة وممارسة الهوايات والرياضات المختلفة في أحضان الطبيعة.

متنفس جديد

وقال محمد راشد إن مهرجان ((شتانا في حتا)) صنع متنفساً جديداً ووجهة مثالية للأسر لممارسة الأنشطة الترفيهية في مناظر خلابة وأجواء شتوية ساحرة، ووفر فرصة للراغبين في الخروج من صخب المدينة إلى فضاء الطبيعة وجمالها، مشيراً إلى أن حتا تتميز بهدوئها وهوائها النقي ومناظرها الخلابة وملامحها وتضاريسها الجميلة التي تختلف في ساعات النهار عن ساعات الليل بفضل التطور المتميز والإضاءة والألوان المختلفة التي تزين المعالم في ساعات المساء، إلى جانب بنيتها التحتية ومرافقها المتطورة التي تلبي احتياجات الزائر وتسهل تنقله من مكان إلى آخر.

وأوضح عبدالرحمن النعيمي أن مهرجان ((شتانا في حتا)) سلط الضوء على المعالم والمناظر الفريدة من نوعها التي تضمها المنطقة والفعاليات والأنشطة الترفيهية في مختلف المواقع، والتي توفر للزوار باختلاف أعمارهم وثقافتهم عناصر الترفيه والمتعة، لافتاً إلى أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية والحرف والمنتوجات التي تعكس بأجوائها وتصاميمها التقليدية الحياة الإماراتية سابقاً إلى جانب المطاعم الشعبية والوجبات المختلفة.

ضحكات الصغار

ولفت إلى أن المهرجان تتعالى فيه ضحكات الصغار الذين يقضون أوقاتاً سعيدة في التنقل بين الألعاب المختلفة والتي تمتزج مع أصوات الفرح والموسيقى التراثية والألعاب الترفيهية لتثبت أن للمهرجان طعماً مختلفاً ولوناً خاصاً، وما يزيد البهجة تنوع أماكن الفعاليات التي تنفرد بمناظر خلابة كبحيرة ليم وحتا وادي هوب، والتي لكل منها تفاصيل جمالية مختلفة إلى جانب المعالم السياحية الأخرى التي تضمها منطقة حتا.

وقال إبراهيم الهاشمي إن المهرجان أحدث حراكاً سياحياً متميزاً في حتا، وصنع جواً من المرح للأسر، فالفعاليات متنوعة والأنشطة تناسب الصغار والكبار، والمواقع التي يمكن زيارتها مختلفة ولكل منها قصة وتفاصيل تنفرد بها، مشيراً إلى أن المهرجان شكل مع الأجواء الشتوية متنفساً ووجهة مميزة تستحق الزيارة مرات عدة.

متعة وبهجة

وأوضح أن من يزور المهرجان سوف يذهل من حسن التنظيم والدقة في جمال التفاصيل، والمتعة والبهجة التي ترسمها الفعاليات بدءاً من العروض الترفيهية والألعاب النارية والأضواء التي تنير المكان والشموع التي تشكل بجمالها لوحات فنية فريدة من نوعها.

وأشار صالح علي إلى أن فعاليات المهرجان مميزة وجذابة، فيتعرف الزائر على التراث والثقافة والحرف اليدوية وطبيعة الأنشطة التي تميز الهوية التراثية والعمرانية لمنطقة حتا التي تزخر بالعديد من المعالم الاستثنائية، كما أنها تقدم جرعة معرفية للزوار عن تاريخ حتا العريق وإرثها الثقافي.

تنوع

أما سلطان الهاشمي فقال إن مهرجان ((شتانا في حتا)) تميز بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات والأنشطة التي تستهوي مختلف الشرائح، وأضفت على الأجواء الباردة التي تتمتع بها حتا مزيداً من البهجة، وصنعت متنفساً جديداً للعوائل والأفراد الذين باتوا يقصدون المنطقة للتمتع بالمناظر الخلابة التي تنفرد بها حتا، لافتاً إلى أن المهرجان أصبح وجهة لقضاء أوقات من المتعة والإثارة وسط أجواء احتفالية مريحة في حضرة الطبيعة.

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