350 طالباً وطالبة في برنامج شتوي لشرطة دبي

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ختام البرنامج الشتوي الطلابي 2023، والذي نظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من مدراء الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومشاركة 350 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات.

واستعرض الطلاب مهاراتهم بسحب شاحنة تزن 25 طناً باستخدام الحبال، ثم مهارة المهمة المستحيلة، وذلك بنقل وإنزال مصابين من المباني بمهارة ودقة وحرفية، ثم مهارة سحب المصابين من أسفل المركبات بأدوات وحبال مخصصة لهذه المهام.

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني أن هذه المشاركة والتدريبات تدل على الرغبة الملحة للطلاب في اكتساب مهارات جديدة تنمي وتوسع مفاهيمهم، وتعرفهم بمدى المجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في المهمات الشاقة التي يتولونها، ومدى اللياقة الكبيرة التي يتحلون بها.

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن المركز حريص على نشر ثقافة التوعية في نفوس الطلاب، للتصدي للظواهر السلبية من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة تم استحداثها، لافتاً إلى أن توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جاءت لرسم برنامج شتوي للطلاب يخرجهم من الجو الدراسي يضيف لهم المفاهيم والقيم.

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