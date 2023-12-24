قائد شرطة الشارقة: نستعد لـ 2024 بخطط مدروسة

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققتها القيادة خلال العام الجاري في حصول عدد من المراكز الشرطية على تصنيف 6 نجوم و5 نجوم، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية الاتحادية تشكل حافزاً للمحافظة على هذا التميز ودافعاً لإضافة المزيد منها لرصيدنا في العمل الشرطي في العام المقبل 2024، مشيراً إلى أن القيادة تعمل وفق مؤشرات واضحة ومحددة، سواء على مستوى الأجندة الوطنية، أم المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع النتائج المحققة والأثر الإيجابي.

وقال اللواء سيف الشامسي، إن العام الحالي شهد تحقيق نتائج جيدة في الجانب الجنائي من خلال الوصول لنتائج وحلول في عدد من القضايا المتعلقة بالجناة عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة على مستوى مدن الإمارة، سواء التابعة للقيادة، أم القطاع الخاص، والذي يعد جزءاً مهماً في المنظومة المجتمعية.

وقال إن مشروع تطوير المنطقة الصناعية العاشرة من جانب غرفة تجارة وصناعة الشارقة كان له الأثر الكبير على مجتمع الإمارة، واليوم تم البدء في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية الأولى والسادسة والسابعة.

وأضاف: خططنا المقبلة مبنية على نتائجنا السابقة من خلال إجراء مقارنة معيارية ونجتهد لتقديم الأفضل في 2024 مقارنة بما قدمناه في 2023، سواء في الجانب الجنائي أم الخدمي للمتعاملين من أبناء الإمارة والمقيمين على أرضها.. خدمات أمنية وإدارية ومجتمعية راقية تتوافق مع المستوى الذي وصلت إليه إمارة الشارقة من خلال دعم القيادة الرشيدة والممكنات البشرية.

وأشار اللواء سيف الشامسي، إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حققت منذ مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، انخفاضاً إيجابياً في معدل الوفيات على الطريق بمعدل 1.33 وفاة لكل مائة ألف نسمة، وسجلت انخفاضاً إيجابياً كذلك في معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان بمعدل 32 جريمة، وانخفاضاً في زمن معدل الاستجابة لحالات الطوارئ بزمن وقدره 3.5 دقائق.

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