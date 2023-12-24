محمد بن راشد: الأدباء والكتّاب والمفكرون سفراء لقيمنا حاملون لثقافتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأدباء والكتّاب والمفكرين سفراء لقيمنا وحاملون لثقافتنا ومساهمون في مسارات تقدمنا.

مضيفاً سموه: «الأمم التي تكتب وتقرأ وتبدع في الآداب والفنون هي الأقدر على التعلّم من تجاربها الماضية واستشراف مستقبلها القادم».

جاء ذلك فيما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع «إكس» للفائز بلقب «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون البروفيسور واسيني الأعرج فوزه بالجائزة، التي حاز عليها تقديراً لدوره الريادي في المشهد الأدبي العربي والبحث المعرفي العالمي كأحد رواد فن الرواية العربية المعاصرة، والمبتكرين في الأدب، والمجددين في الأبحاث الأكاديمية التي تتناول توسيع دائرة تلقي النتاج الأدبي الإبداعي إلى مستوى عالمي.

وأكد سموه أن الآداب ديوان الشعوب وميدان لحوار الحضارات، وأن المجتمعات التي تفتخر بآدابها وتحتفي بأدبائها هي مجتمعات تؤمن بقوة الفكر وبأهمية المعرفة وبأثر الثقافة في التطور الحضاري والإنساني.

ودون سموه: «نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.. حيث قدم البروفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها.. وتم ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم.. ويشغل البروفيسور منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. نبارك له فوزه.. ونثمن جهوده.. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي».

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نهنئ الفائز بلقب «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون.. البروفيسور واسيني الأعرج.. الأديب والروائي والباحث والمحاضر والأكاديمي الذي مد بأعماله جسوراً بين الثقافات.. ووهب جلّ عمره للحرف والكلمة والفكر والحوار.. وقدّم في كتاباته سردية عربية الهوية عالمية المدى.. واستعرض في مختبره اللغوي ومحاضراته الجامعية وأبحاثه الأكاديمية أوجه التلاقي بين الشعوب.. فأبدع وألهم.. في الوطن العربي والعالم».

وأكد سموه أن تكريم الإبداع بكل أشكاله واجب وطني وقومي وإنساني، فالمبدعون العرب قدوة للأجيال الشابة والمواهب العربية الواعدة في تخصصات الأدب والفن والمحتوى المؤثر؛ مكتوباً كان أم مسموعاً أم مرئياً أم رقمياً، لأن الإبداع يستحق التقدير مهما اختلفت أدواته وآليات إنتاجه.

قامة أدبية

وحاز الأديب والكاتب والباحث والأكاديمي البروفيسور واسيني الأعرج من الجزائر على جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون تقديراً لإنجازاته وإبداعاته في مجال الرواية العربية وأبحاثه الأكاديمية، التي أبرزت دور الأدب والسرد والرواية في تقديم قضايا الإنسان الملحّة في الوطن العربي والعالم.

ونشر مجموعة واسعة من الكتب والروايات التي تمت ترجمتها إلى لغات عالمية كثيرة منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والسويدية والدنماركية والإسبانية وغيرها.

وشارك الأعرج في تأسيس وإدارة مخبر المصطلح في باريس، الذي يشرف على العديد من البحوث السردية والترجمية في كلٍ من جامعة الجزائر، وجامعة السوربون.

كما ساعدت خبراته فرق البحث الجامعية في أبحاث أكاديمية مهمة حول الرواية العربية، والأشكال السردية، والمسارات الجمالية، والممارسات الأدبية.

ويعمل واسيني الأعرج حالياً كأستاذ كرسي بجامعة الجزائر منذ عام 1985، وبروفيسور بجامعة السوربون الفرنسية منذ عام 1994.

ويترأس قسم المسار العربي في دائرة اللغات التطبيقية لكلية اللغات والآداب وحضارات المجتمعات الأجنبية بجامعة السوربون.

وحاز البروفيسور واسيني الأعرج على البكالوريوس من كلية الآداب واللغات بجامعة وهران الجزائرية عام 1976، ثم على الماجستير في اتجاهات الرواية العربية والدكتوراه في نظرية البطل في الرواية العربية من جامعة دمشق في سوريا بين عامي 1980 و1985. كما حصل الروائي على دكتوراه ثانية في لغة الرواية العربية عن بحث في هوية النص العربي المكتوب باللغة الفرنسية من جامعة السوربون.

جوائز

حصلت أعمال البروفيسور واسيني الأعرج على مدى أكثر من ربع قرن على جوائز عربية ودولية مرموقة متخصصة في فن الرواية والكتابة الأدبية والإبداع الأدبي والتميّز الثقافي والعطاء الفكري.

ومن أعماله الروائية: الليلة السابعة بعد الألف، سيرة المنتهى، طوق الياسمين، ذاكرة الماء، ضمير الغائب، البيت الأندلسي، مملكة الفراشة، نوار اللوز، عازفة البيكاديللي، ليليات رمادة. ومن مجموعاته القصصية: مالطا، أسماك البر، أحميدا المسيردي الطيب. ومن دراساته النقدية: المنجز السردي العربي في ضوء المناهج النقدية الحديثة.

















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