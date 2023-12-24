محمد القرقاوي: «نوابغ العرب» قدوة للشباب وقامات ملهمة لأجيال المستقبل

أشاد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة ((نوابغ العرب))، بفوز البروفيسور واسيني الأعرج بلقب ((نوابغ العرب)) عن فئة الأدب والفنون، لافتاً إلى أنه أصبح بفضل عطائه الأكاديمي والمعرفي والأدبي علماً من أعلام الرواية العربية، ومرجعاً في أدواتها وتنويعاتها، وقدوةً لأجيال من الشباب العربي المهتم بالكتابة الإبداعية والآداب وفنون الإنجاز الفكري والحوار الحضاري.

وتوجّه معاليه إلى البروفيسور واسيني الأعرج بالقول في اتصال مرئي معه أعلمه فيه بفوزه بالجائزة: ((أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفوزك بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون. فأنت اليوم نموذج للملايين.

الهدف أن تكون هناك قدوات للشباب العربي؛ لا سيما في قطاع الأدب والفنون والثقافة، وأنت خير نموذج. أهنئك، وشكر كبير من أعضاء لجنة نوابغ العرب لدورك الكبير جداً في الثقافة والأدب في العالم العربي)). وقال القرقاوي: ((إن ((نوابغ العرب))، التي تكرّم، من موقعها كأكبر جائزة عربية من نوعها، العقول العربية المتميزة والمبدعة والمبتكرة في مجالات حيوية، أصبحت بمثابة جائزة نوبل، وصارت ((نوبل العرب)).

وهي تنطلق في بحثها عن القامات العربية الملهمة من ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدور النماذج العربية المتميزة في مختلف تخصصاتها في إلهام الأجيال والمجتمعات العربية لاستئناف دورها الفاعل في مسيرة الحضارة الإنسانية)).

نوبل العرب

وقد أصبحت مبادرة ((نوابغ العرب)) بتركيزها على تكريم المبدعين العرب والعقول العربية الفذة والمتميزة والمبتكرة بمثابة جائزة نوبل للعالم العربي، وأصبحت نوبل العرب، حيث ركّزت على ست فئات حيوية للتقدم الحضاري والثقافي والتنموي والمعرفي في العالم العربي، واعتمدت مبدأ الترشيحات من جانب الأفراد والمؤسسات، وعينت لجان التحكيم من الخبراء لشفافية التقييم، وخصصت جوائز للفائز عن كل فئة حتى يتوسع أثر إبداعاته إلى أبعد مدى.

وترأس لجنة تحكيم مبادرة ((نوابغ العرب)) هذا العام عن فئة الأدب والفنون، معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. فيما ضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد عبدالله زايد حجاب مدير مكتبة الإسكندرية، وريما مسمار المدير التنفيذي للصندوق العربي للثقافة والفنون ((آفاق)).

اكتمال فريق الفائزين

وبهذا الإعلان يكتمل فريق الفائزين الستة بجوائز ((نوابغ العرب))، وذلك بعد انتهاء التصفيات النهائية للمبادرة إثر تلقيها آلاف الترشيحات في فئاتها الست؛ وهم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية فائزاً عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب من لبنان فائزاً عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان الذي حاز جائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، وصولاً إلى البروفيسور واسيني الأعرج الفائز بـ((نوابغ العرب)) عن فئة الأدب والفنون.

احتفاء بالمبدعين

وتحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر.

وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم. وتهدف مبادرة ((نوابغ العرب)) إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوراهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، وتقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للمبدعين العرب، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.

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