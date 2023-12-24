905 فلسطينيين عالجتهم الإمارات في مستشفياتها

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)).

جسر جوي

وقد جرى خلال العملية تسيير جسر جوي بلغ 121 طائرة لليوم الـ49، إضافة إلى سفينة شحن، وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية 9125 طناً، وتضمنت المساعدات 3 محطات تحلية مياه، بقدرة إنتاجية 600 ألف غالون يومياً، و63 شاحنة نقل بري من مصر، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية، والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين. وبلغ إجمالي الحالات التي عالجتها الدولة 905 حالات، منها 338 استقبلتها مستشفيات الدولة، و567 في المستشفى الميداني في غزة.

تعاون وتنسيق

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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