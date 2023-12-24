الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح رسمياً وهذا أول رد من اللاعب

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن تجديد أحمد فتوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع النادي بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، عن انتهاء فترة إيقاف أحمد فتوح بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء فترة عقوبته، والتي تم فيها خصم مبلغ 25% من قيمة عقده، بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك: " أحمد فتوح وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الزمالك، اليوم الأحد ليغلق القصة تمامًا".

وأضاف: "فتوح قام بتصوير فيديو وأعلن من خلاله اعتذار رسمي لمجلس الإدارة وجمهور الفريق، بسبب ما بدر منه تجاهه بعد خروجه من المعسكر قبل مواجهة نادي زد في الدوري المصري".

أول رد من فتوح

وقال فتوح في بيان نشره عبر حسابه في "فيس بوك" : "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".

‎وأضاف: "بكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وتابع: "تقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا"

‎واختتم: "توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".

وكانت إدارة نادي الزمالك قد اصدرت قرارا بايقاف أحمد فتوح ظهير ايسر فريق الزمالك، بعد مغادرته معسكر الفريق الابيض ليلة مباراة المارد الابيض مع اف سى زد فى احدى جولات الدوري المصري، مما أدى الى اتخاذ ادارة نادي الزمالك بايقاف اللاعب وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليه.





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