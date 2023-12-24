شلل النوم.. ظاهرة مخيفة تجمد الجسم ماذا تعرف عنها؟

شلل النوم

هي حالة يصاب فيها الشخص بعجز مؤقت عن الحركة يحدث مباشرة بعد النوم أو الاستيقاظ ، وتسمى أيضا (الجاثوم)،

ويظل الشخص واعيا خلال نوبة الجاثوم، والتي غالبا ما تنطوي على هلوسة مزعجة وإحساس بالاختناق، وذلك وفقا لمؤسسة النوم.

لكن أولئك منا الذين لم يحالفهم الحظ في "الاستيقاظ" على الشعور بأننا لسنا وحدنا أو نجد أجسادنا فجأة تحت رحمة قوى غامضة سوف يشعرون بالارتياح عندما يسمعون أن هذه الظواهر لها اسم وتفسير علمي.

أثناء النوبة، تكون حدود النوم واليقظة - عادة ما تكون محددة ومتميزة - غير واضحة مؤقتًا، مما يؤدي إلى حالة مختلطة من الوعي حيث يحتفظ الأفراد بدرجة معينة من الوعي بالعالم من حولهم، في حين أنهم غير قادرين على الحركة.

في العادة، يجمع نوم حركة العين السريعة (REM) بين الأحلام الحية والوهن (فقدان السيطرة على العضلات لفترة قصيرة)، وهو ما يعمل لصالحنا ويمنعنا من تحقيق أحلامنا في الحياة الحقيقية.



وأثناء نوبة شلل النوم، يرسل الدماغ إشارات تعمل على إرخاء عضلات الذراعين والساقين، فتشعر بالوهن أو العجز التام، لكنك تكون مدركًا لما يحيط بك ولا تستطيع الحركة أو الكلام. لكن لا يزال بإمكانك التنفس وتحريك عينيك، وتشعر أيضا بشدّ حول حلقك.

المثير في الأمر أن إشارات المخ التي ترخي العضلات تمنعك من تحريك أطرافك، ومن ثم تحميك من إيذاء نفسك في ذلك الحلم المتوتر.

كثير من الناس يسمعون أو يرون أشياء غير موجودة، حتى بعدما تستعيد وعيك ستظل غير قادر على الحركة لثوانٍ، مما يجعل الأمر مرعبا وغير مُفسر ،

وتستمر مدة نوبات شلل النوم ما بين بضع ثوانٍ وبضع دقائق.

من ناحية أخرى، يبدو أن شلل النوم يحدث عندما يستمر الوهن والتخيل الذهني أثناء نوم حركة العين السريعة حتى في حالة الوعي والاستيقاظ.

وقسم الخبراء الطبيون

شلل النوم إلى فئتين:



شلل النوم المعزول، أو نوبات الشلل لمرة واحدة غير المرتبطة بالتشخيص الأساسي للخدار (اضطراب عصبي يعطل قدرة الدماغ على التحكم بشكل صحيح في اليقظة)

وشلل النوم المتكرر، أو نوبات شلل النوم المتعددة بمرور الوقت والتي ترتبط عادة بالخدار.

واكدوا أن حوالي 75٪ من حالات شلل النوم تنطوي على الهلوسة، منها هلوسة الدخيل، والتي تنطوي على تصور وجود شخص في الغرفة ، و هلاوس ضغط الصدر (الهلوسة الكابوسية)، والتي تنطوي على مشاعر الاختناق التي تحدث بانتظام جنبًا إلى جنب مع الهلوسة الدخيلة، و الهلوسة الحركية الدهليزية (VM)، التي تنطوي على مشاعر الحركة، أو الأحاسيس خارج الجسم، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

واوضحوا أنه ليس من الواضح سبب إصابة البعض بشلل النوم، ولكن تم ربطه بالأرق، وأنماط النوم المضطربة، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، واضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، وتاريخ عائلي لشلل النوم.

هل شلل النوم مشكلة خطيرة؟

بالنسبة لمعظم الناس، شلل النوم ليس مشكلة خطيرة، ويتم تصنيفها على أنها حالة حميدة وعادة لا تحدث بشكل متكرر بما يكفي للتسبب في مشاكل صحية كبيرة.

ومع ذلك، يعاني ما يقدر بنحو 10% من الأشخاص من نوبات متكررة أو مزعجة تجعل شلل النوم مزعجا بشكل خاص. نتيجة لذلك، قد تتطور لديهم أفكار سلبية حول الذهاب إلى الفراش، وتقليل الوقت المخصص للنوم أو الشعور بالقلق حول وقت النوم؛ مما يجعل النوم أكثر صعوبة. ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى النعاس المفرط وعواقب أخرى عديدة على الصحة العامة للشخص.

كيفية الوقاية من شلل النوم

لا توجد حلول سريعة أو علاج سحري لشلل النوم، ولكن يمكنك تجربة ما يلي:

الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم بشكل منتظم يومياً

الذهاب إلى النوم في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن ليس خلال الأربع ساعات التي تسبق موعد النوم

النوم على أحد الجانبين ، حيث إن النوم على الظهر يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث شلل النوم

يمكن إحالة أولئك الذين يعانون من شلل النوم المتكرر إلى طبيبهم العام، الذي قد يحدد حالة كامنة مثل الأرق أو اضطراب ما بعد الصدمة. ويمكن أيضًا إحالتهم إلى طبيب متخصص في اضطرابات النوم.

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