نجم الزمالك السابق يطالب الإدارة بعرض فتوح للبيع بعد تجديد عقده.. (فيديو)

طالب حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق بعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للبيع في الفترة المقبلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية ، :" أتمنى أن يكون أحمد فتوح جدد بشروط الزمالك وليس بشروطه الخاصة وكان يجب أن يقدم اعتذارا رسميا قبل الاعلان رسميا ".

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أعلن عن توقيع أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال سالم : "أحمد فتوح وقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأنهى كافة تفاصيله مع نادي الزمالك، وهناك فيديو سيتم نشره بعد قليل واللاعب يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة".

من جهته قال أحمد فتوح في بيان نشره عبر حسابه في "فيس بوك" : "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".

وأضاف: "بكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وتابع: "تقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا"

واختتم: "توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".









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