الأزمة الاقتصادية تدفع للابتكار بحثاً عن هدايا عيد الميلاد في كوبا

دفعت الأزمة الاقتصادية الأهالي في العاصمة الكوبية هافانا، إلى الابتكار لتقديم هدايا عيد الميلاد إلى عائلاتهم. وعلى بطاقة صغيرة، كتب طفل الأشياء التي يحلم بها ((عزيزي بابا نويل، بمناسبة عيد الميلاد هذا العام، أود أن تهديني سيارة يمكن التحكم فيها عن بعد، وصابونة وسكاكر وعربة وهاتفاً وكرة وأقلام تلوين (...) ونعالاً)).

لن يتم تلبية سوى القليل من أمنياته في كوبا، البلد الغارق في أزمة، لكن يتعين أن نحافظ على الخيال، وفقاً لبابا نويل، الذي يتجول في شوارع العاصمة.

قال هذا الممثل السابق، الذي فضل عدم الكشف عن هويته ((البعض سيحظى بعيد ميلاد أفضل، والبعض الآخر أسوأ، لكن الأهم من ذلك، هو وجود أحلام والاحتفاظ بها)).

في وسط المدينة، حيث اصطفت بسطات لبيع ألعاب متدنية الجودة، مستوردة من الخارج، قالت الجدة لين فانيا ألونسو البالغة 49 عاماً، والتي كانت تبحث عن خيارات تناسب ميزانيتها ((سأقوم بشراء الألعاب أو الملابس أو الطعام، إن الملابس والطعام أفضل من الألعاب)).

وتعود لين بحنين إلى أيام طفولتها، عندما كان يتم توزيع الألعاب وفق ((قسائم تموينية))، بحيث تحصل كل أسرة على الضروريات الأساسية. وكان كل قاصر يتلقى قسائم تخوله الحصول على ثلاث ألعاب في يوم عيد الطفل، الذي تحتفل به كوبا في يونيو.

وتتذكر ((لقد أعطوني دمى وحذاء تزلج وأدوات مطبخ للعب، وحتى دراجة)). وأضافت ((حينها كنت أتلقى الكثير من الهدايا، لكن الأمر تغير الآن))، معربة عن أسفها لإلغاء هذه الآلية في نهاية الثمانينيات.

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، تؤكد يانيسليدي ألونسو (22 عاماً)، أنها ستبذل كل ما في وسعها لتقديم هدية إلى ابنها ذي العامين، بمناسبة عيد الميلاد. وقالت الشابة، وهي تحمل طفلها ((سأحاول أن أقدم له هدية، وإن لم تكن باهظة الثمن، لكنني سأحاول أن أقدم له شيئاً)).