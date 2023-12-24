إيطاليا تغرّم «ميتا» 5.85 ملايين يورو بسبب محتوى يروج للمراهنات

تعرضت ميتا، الشركة الأم لعملاقي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام لغرامة كبيرة من قبل هيئة مراقبة الاتصالات الإيطالية AGCOM، تصل قيمتها إلى 5.85 ملايين يورو.

جاءت الغرامة نتيجة لـ ((انتهاك شركة ميتا للحظر الذي فرضته إيطاليا على إعلانات المقامرة)). ويشير ذلك التطور إلى التحديات التنظيمية المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التعامل مع المشهد المعقد لقوانين الإعلان في مختلف البلدان.

يمثل الإجراء التنفيذي الذي اتخذته AGCOM ضد ميتا تكثيفاً لحملتها على إعلانات المقامرة في روما.

وتم فرض الغرامة بسبب المحتوى الذي يروّج للمراهنة أو الألعاب بجوائز نقدية موجودة على فيسبوك وإنستغرام، المنصتين المملوكتين للشركة.

ويعد هذا الانتهاك جزءاً من نمط أوسع، حيث تعرضت شركات التكنولوجيا الأخرى أيضاً للفحص بسبب انتهاكات مماثلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خالفت منصات رقمية أخرى نفس الحظر الإعلاني في إيطاليا. وتمت معاقبة موقع يوتيوب بغرامة قدرها 2.25 مليون يورو، في حين تلقت منصة البث المباشر تويتش عقوبة قدرها 900 ألف يورو.

تؤكد هذه الغرامات على الجدية التي تتعامل بها AGCOM مع قضية إعلانات المقامرة.