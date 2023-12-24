إيطاليا تغرّم «ميتا» 5.85 ملايين يورو بسبب محتوى يروج للمراهنات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرضت ميتا، الشركة الأم لعملاقي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام لغرامة كبيرة من قبل هيئة مراقبة الاتصالات الإيطالية AGCOM، تصل قيمتها إلى 5.85 ملايين يورو.
جاءت الغرامة نتيجة لـ ((انتهاك شركة ميتا للحظر الذي فرضته إيطاليا على إعلانات المقامرة)). ويشير ذلك التطور إلى التحديات التنظيمية المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التعامل مع المشهد المعقد لقوانين الإعلان في مختلف البلدان.
يمثل الإجراء التنفيذي الذي اتخذته AGCOM ضد ميتا تكثيفاً لحملتها على إعلانات المقامرة في روما.
وتم فرض الغرامة بسبب المحتوى الذي يروّج للمراهنة أو الألعاب بجوائز نقدية موجودة على فيسبوك وإنستغرام، المنصتين المملوكتين للشركة.
ويعد هذا الانتهاك جزءاً من نمط أوسع، حيث تعرضت شركات التكنولوجيا الأخرى أيضاً للفحص بسبب انتهاكات مماثلة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خالفت منصات رقمية أخرى نفس الحظر الإعلاني في إيطاليا. وتمت معاقبة موقع يوتيوب بغرامة قدرها 2.25 مليون يورو، في حين تلقت منصة البث المباشر تويتش عقوبة قدرها 900 ألف يورو.
تؤكد هذه الغرامات على الجدية التي تتعامل بها AGCOM مع قضية إعلانات المقامرة.
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