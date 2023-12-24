سقف المكافآت يثير خيارات غير مريحة لدى اللوبي المصرفي الأوروبي

يشكل اختيار المعارك بعناية جزءاً أساسياً من أي جهد فعال لجماعات الضغط. لذلك، يواجه حالياً اللوبي المصرفي بدول الاتحاد الأوروبي خيارات غير مريحة بالمرة، حيث يدرس ما إذا كان عليه شن حرب حول مسألة الحد الأقصى لمكافآت البنوك في الاتحاد الأوروبي أم لا.

وقد جرى بالفعل إلغاء الحد الأقصى للمكافآت في المملكة المتحدة، والذي كان بدأ العمل به في أعقاب الأزمة المصرفية، حيث قالت الهيئات التنظيمية إنه يمنع البنوك من تعديل الأجور، برفعها أو خفضها بما يتناسب مع تقلبات الأرباح؛ مما يصعب جذب الكوادر للعمل في لندن.

والنتيجة هي أرضية غير ملائمة في الحي المالي، فقد بات بإمكان البنوك البريطانية والأمريكية والبنوك الأجنبية الأخرى حالياً استخدام المكافآت غير المحدودة؛ لجذب أفضل الكوادر والاحتفاظ بهم، بينما على بنك بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وأقرانهما في الاتحاد الأوروبي الاستمرار في فرض حد أقصى على الأجور المتغيرة، تقدر بضعف الراتب.

إن مركز لندن المالي لم يعد كما كان قبل البريكست، ولكنه لا يزال كبيراً بما يكفي ليكون ذا تأثير على بنوك الاتحاد الأوروبي، التي توظف آلاف الأشخاص. ولكن حتى الآن كانت جهود اللوبي غير حاسمة بالنسبة لقضية بمثل هذه الحساسية.

وكان رئيسا بنك دويتشه بنك سانتاندر من بين الذين اقترحوا أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى إعادة التفكير في نهجه، لكن لهجة التعليقات ظلت متحفظة.

وقال كريستيان سيوينغ، رئيس بنك دويتشه، خلال القمة المصرفية الدولية الأخيرة التي عقدتها فاينانشال تايمز، إنه إذا ما ألغي الحد الأقصى للمكافآت في أماكن أخرى، فسيكون على الاتحاد الأوروبي ((أن يأخذ ذلك في اعتباره، ويدرس كيفية الحفاظ على قدرته التنافسية)).

أما آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندر، فكانت أكثر اعتدالاً حيث قالت إنها ترحب بجهود المملكة المتحدة، وإن اتخاذ خطوة مماثلة في الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً جيداً.

من جانبه، واصل الاتحاد المصرفي الأوروبي - جماعة الضغط لصالح بنوك الاتحاد الأوروبي - سكوته المعهود. وتنبع تحفظات الصناعة في التعامل مع موضوع مهم للغاية للآلاف من الموظفين، جزئياً بسبب صعوبة المهمة ذاتها.

نفذت الجهات التنظيمية هذا التغيير في المملكة المتحدة، في ظل رياح النظام السياسي المواتية، الذي تعهد بتحرير المركز المالي من نظام الاتحاد الأوروبي المعيق للنمو، فالتوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي يجري من خلال نظام معقد من التسويات بين البرلمان الأوروبي، ومجلس قادة الدول الأعضاء، والبيروقراطيين في المفوضية الأوروبية.

وستكون محاولة كسب دعم كل هذه الجهات لتحسين أوضاع المصرفيين الأثرياء مالياً بالفعل مهمة صعبة جداً في أفضل الأحوال، ولكنها تزداد صعوبة في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة القاسية. أو كما يعبر أحد أعضاء اللوبي الفرنسيين عن الجهود المترددة للصناعة: ((نحن لا نشعر بأي رغبة لدى أوروبا في تغيير القواعد)).

ويعترف عضو آخر باللوبي، يقول إن النقاش الأوروبي تجاوز مرحلة ((التشهير بالمصرفيين في مرحلة ما بعد الأزمة المالية))، بأن تطور الأفكار كان أقل في بعض البلدان مثل: هولندا، وأيرلندا. ويضيف: ((نحن لدينا حساسية عالية، وهذه ليست أولويتنا الرئيسية، فهي ضمن قائمة تضم العديد من القضايا التي نطرحها كقطاع أمام صناع السياسات)).

والعامل الآخر الذي يعيق جهود أعضاء اللوبي هو اقتراب انتخابات الاتحاد الأوروبي في الصيف. ويقول واحد من كبار جماعات اللوبي في الاتحاد الأوروبي: ((التوقيت غير مناسب)). وهو يدرك أن التركيز على قضية غير شعبية مثل هذه قد تفسد العلاقات قبل حتى أن تبدأ مع المفوضية الجديدة، مما يصعب على البنوك تقديم مواضيع ذات أهمية مالية أكبر وأقل حساسية سياسياً.

وبالفعل، هناك الكثير من هذه المواضيع، بما في ذلك تطبيق أحدث حزمة ضخمة من قواعد رأس المال المصرفي العالمي المعروفة باسم اتفاقية بازل 4، والدعوة إلى إصلاح سوق التوريق الأوروبية الذي طال انتظاره، والاهتمام بقضية خطة ضمانات الودائع المصرفية المتوقفة في أوروبا.

ويهدف الاقتراح الأخير الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل ثماني سنوات، إلى ضمان تلقي المودعين في البنوك المتعثرة في جميع أنحاء أوروبا معاملة متساوية. وهذا جزء من خطة الاتحاد المصرفي الأوروبي، وهي سوق تتيح للبنوك العمل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والانخراط في عمليات الدمج العابرة للحدود لتعزيز الأرباح. وتقدر المكاسب المتعلقة بهذه المواضيع بالمليارات بل وبعشرات المليارات، بما في ذلك الرسوم المحتملة والفوائد الرأسمالية من انتعاش سوق التوريق.

ومن ضمن القضايا الأخرى المكدسة في قوائم مهام ما يجب على اللوبي المصرفي القيام به تطوير نظام الدفع في أوروبا والاحتجاج على الإفصاحات الجديدة حول الحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات المصممة لمساءلة الشركات عن تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة.

وتجتمع كل هذه العوامل لتشكل مجموعة كبيرة من الأسباب للرغبة في بدء العلاقات بشكل صحيح مع المفوضية القادمة، بدلاً من إفساد العلاقات بحملة محكوم عليها مسبقاً بالفشل؛ بسبب قضايا حساسة سياسياً.