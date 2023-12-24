رد فعل أمريكي غريب وخاطئ إزاء «نيبون ستيل»

هي نهاية متوترة لعام 2023، في ظل النشاط الواضح على ساحة حالات الانفصال وفك الارتباط بين الأطراف المختلفة وعلى خلفية وضع جيوسياسي ممزق، لذا، فإن الوقت ليس ملائماً لأي سياسي أن يدلي بدلوه، ولو بصورة غير مباشرة، في الحديث حول عدم ثقة بلاده حتى بأقرب أصدقائها.

ينطبق الأمر بحذافيره على الولايات المتحدة، بالنظر إلى القفزات التي ما زالت تطلبها من أصدقائها، مع ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن، فور عودته من إسرائيل في أكتوبر، أن ((التحالفات الأمريكية هي ما يجعلنا في أمريكا، آمنين)).

لكن رد الفعل الأمريكي العنيف من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، حيال شراء ((نيبون ستيل)) اليابانية، لشركة ((يو إس ستيل))، بقيمة 14.9 مليار دولار، يبدو أنه ينبع من فكرة أنه يتعين الشك حتى في أقرب الأصدقاء، لا سيما وأن الصفقة ذات دوافع تجارية قوية ويدفع فيها المشتري الياباني ضعف ما قدمه المزايد الأمريكي تقريباً.

وبغض الطرف عن مدى سوء العلاقات السياسية بين الدولة وشركات الصلب، عشية عام الانتخابات، فالتلويح بعدم الثقة في اليابان استراتيجية غريبة إلى حد منحرف، خصوصاً في حقبة تخوض فيها الولايات المتحدة حرب رقائق، وتسعى حثيثاً لاجتذاب استثمارات من اليابان وتدفع باتجاه ((إعادة توطين سلاسل التوريد مع الدول الصديقة)) باعتبارها وحدة لقياس الجدارة بالثقة الدبلوماسية.

وتعتبر اليابان نفسها الحليف الأقرب لأمريكا في آسيا، ولأسباب منطقية. فاليابان هي الدولة المضيفة لأكبر عدد من الجنود الأمريكيين خارج حدود الولايات المتحدة ذاتها، وهي أيضاً العميل المهم والمضمون للغاية للمعدات الأمريكية.

وأثبتت اليابان أخيراً هذه الصداقة في مناسبات عدة، أبرزها عند انضمامها إلى الولايات المتحدة في فرض قيود على صادرات معدات إنتاج أشباه الموصلات شديدة التطور، ومساعدتها واشنطن، مباشرة، في حشد المشاركين بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ولكن شبح مخاوف الأمن القومي لاح في المشهد، في غضون 48 ساعة من صدور إعلان ((نيبون ستيل)). فقد وقع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، خطاباً، شجبوا فيه ((نيبون ستيل))، باعتبارها شركة ((تتجه ولاءاتها صراحة إلى دولة أجنبية))، وأصروا على أن لجنة الاستثمارات الأجنبية ((بإمكانها، وحري بها)) وقف صفقة الاستحواذ على هذه الأسس.

وفي الوقت ذاته، كتب ثلاثة من الساسة الديمقراطيين خطاباً إلى الشركة، طلبوا فيه مزيداً من التوضيحات، فيما توجه أحدهم وهو عضو مجلس الشيوخ، جون فيترمان، إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعبيراً عن غضبه من أن شركة ((يو إس ستيل))، ((باعت نفسها لدولة وشركة أجنبيتين)).

ثمة الكثير من الأسباب التي تفسر لم رد الفعل العنيف هذا معيب. الأول هو الخلط السطحي بين ((نيبون ستيل)) والدولة اليابانية، وكأنها قابلة للمقارنة بشركة صينية أو أي شركة أخرى مصنعة للصلب مملوكة لدولة ما. لكن الأمر ليس كذلك، وهي ليست مختلفة عن ((يو إس ستيل)).

لقد اعتمدت تفسيرات سرعة النهضة الاقتصادية اليابانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بشدة على فكرة، مفادها أن السياسات الصناعية الحكومية والتواطؤ المحكم بين الشركات والدولة عززا تنافسية الشركات اليابانية.

وبغض الطرف عن مدى معقولية هذه السردية في يوم من الأيام، لكن دقتها تبخرت على مدى 30 عاماً مضت. وربما تكون هناك تدخلات حكومية من آن لآخر، لكن التلميح إلى أن ((نيبون ستيل)) لا تتحرك من منطلق مصالحها التجارية، بل من منطلق مصالح الدولة اليابانية، هو أمر خاطئ.

لكن التلميح الأكثر ضرراً في خطاب رد الفعل العنيف ينطوي على أن مجرد ((يابانية)) الشركة المستحوذة أمر شرير في حد ذاته، وهو تلميح يرفضه بشدة هاينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشرق آسيا.

وقال كلينك لـ ((فاينانشال تايمز)): ((إذا لم تتم الموافقة على هذه الصفقة، فستلقي بظلالها على التحالف، وهذا ليس من مصلحتنا)). وتابع: ((ليس بإمكاني التفكير في أي سبب ذي صلة بالأمن القومي يمكن استخدامه مبرراً لعدم الموافقة على هذه الصفقة)).

هناك أمر غريب ثالث، وهو الطبيعة الفوضوية للاعتراضات الأخرى على صفقة الاستحواذ. من ناحية، قضى المستثمرون الأمريكيون عقوداً انتقدوا فيها الشركات اليابانية لفشلها في تطبيق معايير ربحية أشد قوة، تولي مصالح المساهمين الأولوية.

واليوم، وفي خضم احتمالية استحواذ شركة يابانية على منافسة أمريكية، يكمن الخوف الضمني في تطبيق الشركة اليابانية، بطريقة ما، لمعيار أشد قسوة لرأسمالية المساهمين أولاً من ذلك الذي تطبقه ((يو إس ستيل)) حالياً.

وقد يرحب الكثير من المستثمرين بهذا التقدم.يضع كل واحد من هذه العيوب، الساسة، الذين يقودون ردة الفعل العنيفة، في حالة من عدم الاتساق وسوء التوقيت. وإذا وافقت الدولة على صفقة ((نيبون ستيل))، فستدفع بشركة أمريكية متوسطة التصنيف تحت مظلة واحدة من أبرز ثلاثة مصنعين للصلب على مستوى العالم، ليست أي منها أمريكية.

وعلى وجه الخصوص، ستجعل الصفقة، هذه الشركة، أكثر تنافسية مع منافسيها الصينيين، الذين تسيطر عليهم الدولة بالفعل، في حقبة تعد فيها هذه المعركة التهديد الأكبر. لكن السؤال الأصعب يتعلق بالثقة، وهو، إذا لم ينظر إلى اليابان على أنها مشتر شرعي للأصول في الولايات المتحدة، فمن يكون إذن؟