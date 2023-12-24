دليل إرشادي يحدد الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً حول معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2023.

وتضمن الدليل شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون دخلاً من الدولة، وذلك لتمكينهم من تحديد إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.

ودعت الهيئة في بيان جميع المعنيين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يحققون دخلاً من الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد ليتعرف الأشخاص الطبيعيون على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمحتواه والتعريفات التي يتضمنها، حيث يتضمن الدليل العديد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالهم داخل الدولة سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضح الدليل الإرشادي أن الشخص الطبيعي يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوز إجمالي العائدات مليون درهم خلال سنة ميلادية، وذلك بداية من السنة الميلادية 2024.

ووفقاً للدليل، يكون الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين خاضعين لضريبة الشركات في حال كان لديهم منشأة دائمة في الدولة وتجاوز إجمالي عائدات المنشأة الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية بداية من السنة الميلادية 2024.