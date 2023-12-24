ارتفاع الأسعار يعكر احتفالات اليونانيين بالعام الجديد

كما في كل نهاية سنة منذ أكثر من قرن، تعرض حلويات عيد الميلاد التقليدية في اليونان المصنوعة من بودرة السكر والعسل واللوز في المحلات أمام المارة، لكن مع ارتفاع الأسعار قد لا يتمكن كثيرون من شرائها.

في وسط أثينا، يعرض محل الحلويات العريق ((شاتزيس)) حلويات الميلاد ((ميلوماكارونا)) و((كورابييديس)) التي تباع في كل أنحاء اليونان.

إلا أنه هذه السنة قد يتخلى الكثير من المستهلكين عن هذه الحلويات التي ارتفع سعرها بحوالي 10% خلال سنة والسبب: ارتفاع أسعار الزبدة والبيض وزيت الزيتون.

في هذا المحل الشهير، تباع حلويات الكورابييديس بسعر 23.90 يورو للكيلوغرام، وباستثناء دخول بعض السياح، يغيب سحر الميلاد عنه إذ إنه شبه فارغ.

على بعد 500 كيلومتر من أثينا، في سوق كالاماريا في ضواحي سالونيكي (شمال) يعبر كل مستهلك عن غضبه من ارتفاع الأسعار.

ويقول نيكوس يوردانيديس الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 32 عاماً أمام صناديق تفيض بالطماطم والجزر والفلفل الأخضر، ((ماذا الآن؟ هل سنضطر للتوقف عن تناول الطعام أيضاً؟)).

وفي نوفمبر، بلغت نسبة التضخم 3 % على سنة، وهي أعلى بقليل من تلك المسجلة في منطقة اليورو (2.4 %). يعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (9 % خلال عام).

وارتفعت أسعار اللحوم بـ 8.1 % والفواكه 12 % والحليب والجبن والبيض 4.8 %.

زيت الزيتون، المكون الرئيسي في المطبخ اليوناني، سجل الارتفاع الأكبر بنسبة بلغت 31.4 % نوفمبر الماضي بسبب ضعف المحاصيل.

وأكد خريستوس ديميترياديس، وهو موظف حكومي متقاعد يبلغ من العمر 69 عاماً، في سوبرماركت في سالونيكي، أن ((ما يحدث غير مسبوق)). مضيفاً ((كيف سنعيش؟)) وهو ينظر إلى بعض عبوات زيت الزيتون التي تباع بـ 14 يورو لليتر الواحد فيما كان سعرها ((3.5 إلى 4 يورو في 2021)).

وتعد الأسعار في اليونان أعلى بنسبة 5.5 % عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي في 2022 بحسب يوروستات. بالنسبة للمنتجات الأساسية، الحليب والجبن والبيض، فإن الأسعار كانت أعلى بنسبة 38.9 % عن المعدل الأوروبي السنة الماضية.