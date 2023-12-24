40 مجموعة طلابية تشارك بمبادرة «رُوّاد» الشارقة لـ«نجوم الأعمال»

أسدلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((رُوّاد)) الستار، الخميس الماضي، على فعاليات النسخة التاسعة من مبادرتها المجتمعية السنوية ((نجوم الأعمال)) والتي استمرت لمدة 14 يوماً اعتباراً من 8 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجرت ضمن مهرجان ضواحي 12 في حديقة القرائن 4 في ضاحية مويلح بمدينة الشارقة.

شهدت المبادرة مشاركة 40 مشروعاً طلابياً بإجمالي 80 طالباً وطالبة يمثلون عدة مدارس وجامعات في إمارة الشارقة، وذلك ضمن الفئة العمرية ما بين 10 إلى 21 عاماً، وقد تم تنظيم الفعالية على مرحلتين وفقاً للفئات العمرية وبواقع 20 مشروعاً لكل مرحلة.

وحظيت الأكشاك المخصصة للمشاريع بإقبال لافت من الجمهور وبحضور أولياء أمور الطلبة، وبالتزامن مع مهرجان ضواحي 12 الذي يستقطب العائلات والأفراد من كافة الفئات خلال فترة الإجازة الدراسية مع اعتدال الجو في هذه الفترة من السنة.

وقالت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ((روّاد)) بالتكليف: بلغ إجمالي إيرادات مشاريع الطلبة في كل من مجموعتي المدارس والجامعات 116,745 درهماً، منها 60,934 لطلبة المدارس، و55,811 لطلبة الجامعات.

وأضافت: إن المبادرة إلى جانب معرض الطلبة، صاحبها العديد من الفعاليات والورش التدريبية والفقرات الترفيهية، حيث شارك عدد من أعضاء مؤسسة ((روّاد)) من خلال مشروع تذكار للهدايا ومشروع السمو لتنسيق الزهور في تقديم ورش فنية وترفيهية متنوعة للطلبة وزوار المبادرة.

وقال الطالبان محمد وعبدالرحمن يونس الفيل إن مشاركتهما جاءت في هذه المبادرة الجميلة من خلال مشروع السماد العضوي 100%، الخالي من الروائح السيئة والمضرة، مع قدرتها العالية على تخصيب التربة وجعلها صالحة للزراعة، وتوفير التغذية الكاملة للنباتات ودعمها بالحديد. وأعرب الطالبان عن استفادتهما الكبيرة في هذه المشاركة من خلال التعامل الأمثل مع الزوار والحديث مع مختلف الأعمار ومحاولة التسويق الناجح لمشروعهما والتعريف به.

وأما مشروع الطالبة ميرة علي الحاج Gift Fairy فيتمثل في إنتاج وبيع الأساور المزينة للأطفال، وأعربت عن سعادتها بمبادرة نجوم الأعمال، والتي أتاحت لها المجال لتقديم منتجاتها بصورة تسويقية رائعة ومرتبة، مع مراعاة التناسق في ألوان المنتج وبأشكال مختلفة بصورة تلبي أذواق الجمهور ولا سيما الفتيات الصغار.