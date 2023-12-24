«امتياز للتطوير» تسلم «ويستوود» في الفرجان قبل الموعد

أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري عن التسليم المبكر لمشروعها البوتيكي ((ويستوود من امتياز))، والذي يقع في منطقة الفرجان، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

ومن خلال تحقيق وتيرة بناء غير مسبوقة، قامت شركة امتياز للتطوير العقاري باستكمال المشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل. وضمن خطة الشركة المستقبلية تعمل على تطوير 8 مشاريع جديدة، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات وتفضيلات عملائها. وأعرب مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، عن سعادته بالإنجاز، قائلاً إن الانتهاء المبكر من مشروع ((ويستوود من امتياز)) هو شهادة على التزامنا تجاه عملائنا. ونحن ندرك أهمية الوفاء بوعودنا بل وتجاوزها أيضاً عبر إنشاء منازل تفوق توقعات العملاء. ويجسد هذا الإنجاز تفاني فريق العمل لدينا وشغفه بتحقيق أعلى معايير التميز على مستوى القطاع.

ويقدم مشروع ((ويستوود من امتياز)) مجموعة من الاستوديوهات المفروشة بالكامل والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والتي تقع في مكان مناسب في مجتمع الفرجان النابض بالحياة. تم تجهيز جميع الشقق بنظام المنزل الذكي الذي يتيح للمقيمين التحكم عن بعد في وصولهم والإضاءة المحيطة وتكييف الهواء وغيرها من الميزات، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على التطويرات عالية الجودة.

ويعد مشروع ((ويستوود من امتياز)) بمثابة تأكيد على التزام شركة امتياز للتطوير العقاري بتزويد السكان بخيارات مميزة بالقرب من مراكز التسوق وتوسيع البنية التحتية والمرافق الترفيهية. ويتميز موقع ويستوود باتصاله بخط المترو مما يجعله واحداً من أكثر المشاريع التطويرية ربحية في دبي.

وشدد مسيح امتياز على أهمية المشروع قائلاً: تتمحور رؤيتنا حول صياغة أنماط الحياة وضمان عوائد كبيرة على الاستثمارات العقارية. ويلبي ((ويستوود من امتياز)) احتياجات المعيشة المعاصرة لسكانه، كما يقدم أيضاً استثماراً مميزاً في مجتمع دبي المزدهر.

وتتميز الشركة بالتطوير الاستباقي والتخطيط الدقيق والالتزام الثابت بضمان رضا العملاء. وتعمل شركة امتياز للتطوير العقاري على تطوير ثمانية مشاريع جديدة، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات وتفضيلات عملائها.