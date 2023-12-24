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ارتفاع معظم بورصات الخليج.. والمؤشر المصري يتراجع

12/24/2023 8:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنهت معظم بورصات منطقة الخليج التعاملات على ارتفاع، أمس، مع دعم بيانات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، بما يؤيد الرأي القائل بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية، أن الأسعار انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

وألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، في 13 ديسمبر، إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي، وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة السادسة على التوالي، وأنهى التعاملات على ارتفاع بلغ 1.1 في المئة، مع صعود كل القطاعات. وزاد سهم بنك قطر الإسلامي 3.3 في المئة، والبنك التجاري 1.9 في المئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 في المئة، بعد جلستين متواليتين من الخسائر، بدفعة من مكاسب حققتها كل القطاعات.

كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.12 %، ومؤشر بورصة البحرين 0.22 %.وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي للجلسة الرابعة على التوالي، وأنهى التعاملات على هبوط نسبته 2%، بضغط من انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 3.2 %، و5.1 % في سهم إي فاينانس.

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