32.5 % نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة

أظهرت بيانات جديدة ارتفاع صادرات السيارات الصديقة للبيئة الكورية الجنوبية بـ 32.5 % على أساس سنوي لتصل لمستوى قياسي خلال أول 11 شهراً من هذا العام، وذلك يرجع إلى قوة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل القول إن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة بلغ 662 ألفاً و307 وحدات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، مقارنة بـ 499 ألفاً و854 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات خلال عام 2023 بأكمله 700 ألف لأول مرة على الإطلاق.

وكانت صادرات السيارات الصديقة للبيئة قد وصلت العام الماضي لمستوى قياسي بلغ 554 ألف سيارة، كما أن قيمة الصادرات وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 1.61 مليون دولار.