مسؤولو البنوك المركزية يرفضون إعلان الفوز في «معركة التضخم»

رفض مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنوك عالمية إعلان الفوز في ((معركة التضخم))، بعدما أبقى صانعو السياسة الأمريكية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في 13 ديسمبر الجاري، مع الإشارة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.

وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار في معركة مكافحة التضخم التي يشنها البنك المركزي، وستعتمد القرارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة على البيانات الاقتصادية.

وصرح غولسبي عبر برنامج ((فيس ذا نيشن)) على شبكة ((سي بي إس)): ((أحرزنا الكثير من التقدم في عام 2023، لكنني ما زلتُ أحذر الجميع من أن الأمر لم يُستكمل بعد. وبالتالي فإن البيانات ستحدد ما سيُتخذ بشأن أسعار الفائدة)).

وأبدى غولسبي المزيد من التفاؤل مقارنة بمعظم صانعي السياسة بشأن احتمالات الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي، حيث أشاد بمقدار زيادة التضخم هذا العام، بينما أشار إلى أنه لا يزال بعيداً عن هدف ((الاحتياطي الفيدرالي)) البالغ 2 %.

وأضاف في المقابلة: ((علينا أن نخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، وإلى أن نقتنع بأننا نسير على الطريق نحو الهدف، فإننا نبالغ إذا استبقنا النتائج استناداً إلى فرضيات خاطئة)).

من جانبه، قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لقناة ((سي إن بي سي)): ((نحن لا نتحدث حقاً عن تخفيضات أسعار الفائدة))، مضيفاً أن الحديث عن الخفض في مارس ((سابق لأوانه)).

وقالت رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) السابقة، شيلا بير، إن تفاؤل السوق بشأن احتمال تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل مبالغ فيه بشكل خطير.

وأشارت بير، التي أدارت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) خلال الأزمة المالية في العام 2008، إلى أنه ((لا يزال التركيز على التضخم))، مشددة على أن ((هناك طريقاً طويلاً لنقطعه في هذه المعركة)).

وتابعت في تصريحات لشبكة ((سي إن بي سي)): ((أشعر بالقلق من أن الاحتياطي الفيدرالي يتراجع قليلاً ويحاول الآن التركيز والقلق بشأن الركود، في حين أنني لا أرى أياً من هذا الخطر في البيانات حتى الآن)).التيسير الأمريكي والأوروبي

وقالت سبعة مصادر لرويترز، إن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى معرفة مدى تطور التضخم والبيانات الأخرى من الآن وحتى اجتماعه في السابع من مارس على أقرب تقدير قبل النظر في نوع المحور ((التيسيري)) الذي سيؤديه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الاقتراب من الهدف

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في 14 ديسمبر الجاري، إنه من المرجح أن يعاود التضخم الارتفاع في ديسمبر الجاري، بعد قراءة منخفضة بشكل غير متوقع، بلغت 2.4% نوفمبر الماضي.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يجب أن يقترب من 2 % ، قبل أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة.وأقر جيندوس، في مقابلة مع صحيفة ((20 مينوتوس)) الإسبانية، بوجود ((تراجع واضح)) في نمو أسعار المستهلكين، محذراً أيضاً من الضغوط الناجمة عن تكاليف الأجور وهوامش الربح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال جيندوس، بحسب نص المقابلة الذي نشره البنك المركزي الأوروبي ((بمجرد أن نرى أن التضخم يقترب بشكل واضح ومستقر من هدفنا البالغ 2 % ، فقد تبدأ السياسة النقدية حينئذ في التيسير)).

توقعات

وقال الرئيس التنفيذي لبنك ((يو بي إس)) السويسري، سيرجيو إرموتي، إنه غير مقتنع بأن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم.

وأفاد المسؤول المصرفي، في حواره مع صحيفة ((لوماتان)) السويسرية بأنه ((لا يجب على المرء أن يحاول وضع توقعات بشأن الأشهر المقبلة - إنه أمر مستحيل تقريباً- ومع ذلك، في هذه المرحلة ما زلت غير مقتنع بأن التضخم تحت السيطرة حقاً)).

وأضاف إرموتي: ((يبدو الاتجاه مواتياً ولكن يجب أن نرى ما إذا كان سيستمر.. إذا اقترب التضخم من أهداف 2 % في جميع الاقتصادات الكبرى، فقد تخفف سياسات البنوك المركزية قليلاً)).