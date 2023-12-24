تحسين فهم المسائل المالية مدخل لفوائد مجتمعية واسعة

كما هو متوقع وسط كل هذا الحماس حول انخفاض معدل التضخم واتفاق مؤتمر الأطراف((كوب 28)) في الإمارات، لم يحتل تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي صدر منذ أيام، حول مستويات الثقافة المالية الدولية سوى القليل من العناوين الرئيسية. ومع ذلك، بالنسبة إلى معظم الناس، فإن مثل هذه المواضيع المتواضعة، على شاكلة فهمهم الشخصي للتضخم والفائدة والمخاطر المالية تحدث تأثيراً على صعيد الرفاهية الشخصية، لا تقل قوته عن أي خبر مهيمن عالمياً.

يكشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي غطى 39 دولة، (ليس منها المملكة المتحدة التي لم تفصح عن السبب) بما في ذلك معظم أعضاء المنظمة ومجموعة صغيرة من دول مجموعة العشرين والدول النامية، بعض الحقائق المقلقة. فقد كانت نسبة البالغين الذين استوفوا معايير اعتبارهم ذوي ثقافة مالية 34 % فقط، في جميع أنحاء الدول المشاركة. وقد وقع واحد من كل ستة أشخاص تقريباً ضحية للاحتيال المالي. وأقل من نصفهم (41 % تحديداً) قالوا إن العملات المشفرة ليست وسيلة دفع قانونية.

وتأتي الدراسة لتؤكد الأبحاث السابقة التي عززت قرار فاينانشال تايمز لمحاولة فعل شيء حيال هذه المسألة قبل ثلاث سنوات. وفي سبتمبر عام 2021، وافق مجلس إدارة فاينانشال تايمز على إنشاء مؤسستها الخيرية: حملة محو الأمية المالية والإدماج المالي. كان هناك أولويتان لحملة محو الأمية المالية والإدماج المالي، الأولى هي الضغط على صناع السياسات لأخذ التعليم المالي بجدية أكبر، والثانية هي بذل قصارى جهدنا لتثقيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل النظام القائم. فهناك إدراك تام بأن تحسين فهم المسائل المالية سيكون له فوائد مجتمعية واسعة النطاق.

ويعتبر فهم الأساسيات المالية أمراً مفروغاً منه بالنسبة إلى الغالبية العظمى من قراء فاينانشال تايمز. ومن المهم تماماً أن ندرك الفجوة بين أولئك الذين يمتلكون فهماً مالياً والذين يفتقرون إليه. ولا تزال حملة محو الأمية المالية والإدماج المالي مؤسسة خيرية شابة (فقد أتممنا فقط عامين ونصف الشهر الماضي) لكننا طموحون للغاية. ونرغب في أن يكون التعليم المالي عنصراً إلزامياً في المناهج الدراسية في مدارس المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم.

وخلال العام الماضي، نعتقد أننا لعبنا دوراً فعالاً في إدراج الثقافة المالية في النقاش السياسي اليومي في المملكة المتحدة، جزئياً عبر العمل الصحافي القوي مثل فيلم ميراندا جرين، حول لماذا لدى البريطانيين مشكلة مع الرياضيات. وقد جعل نيكولاس ليونز، عمدة لندن السابق، هذا الموضوع جزءاً أساسياً من حملته الانتخابية، وأخيراً فتحت لجنة التعليم المختارة في مجلس العموم تحقيقاً حول هذا الموضوع. وإلى جانب تجارب الدروس في الفصول، أنتجت حملة محو الأمية المالية والإدماج المالي مقاطع فيديو قصيرة مشوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي إطار عملنا مع البالغين، فقد ساعدنا النساء في التفكير في أولوياتهن المالية.

العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لنا، حيث سنأخذ المناهج المالية التي اختبرناها مراراً وتكراراً في برامج تجريبية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لننشرها على مستوى البلاد. ونهدف إلى أن نكون بدأنا المرحلة التالية من تكييف هذه المواد وترتيب شراكات مع منظمات في بلدان أخرى حول العالم، بحلول نهاية العام. سينصب معظم التركيز في عام 2024 على برامجنا للمدارس الثانوية في المملكة المتحدة. لكننا سنكثف عملنا بشكلٍ جذري مع العمال ذوي الأجور المنخفضة، بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات التي تمثلهم.