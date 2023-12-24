«تيك توك» مصدر إزعاج متزايد لصانعي السياسة الأمريكيين

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية ((بايت دانس))، المالكة لمنصة ((تيك توك)) للفيديوهات القصيرة.

الأمر لا يتعلق فحسب باتهامات بميل مستخدمي ((تيك توك)) لتأييد الفلسطينيين، ولا أن منصة التواصل الاجتماعي تضر بالصحة النفسية للمراهقين. لكن تكمن المشكلة في الميزانية العمومية لـ ((بايت دانس))، بعدما كشف خبراء ماليون على صلة قريبة بالشركة لـ ((فايننشال تايمز))، أن لديها سيولة حرة تتجاوز 50 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار مخصصة لعمليات إعادة الشراء، وهي احتمالية من شأنها إغراء بعض المستثمرين ببيع أسهم الشركة، بالنظر إلى ازدياد اشتعال الموقف الجيوسياسي.

يتعين على خبراء السياسة الخارجية والمستثمرين، على حد سواء، متابعة هذا عن كثب. وبينما تلوح 2024 في الأفق، أصبحت ((بايت دانس)) ورقة اختبار مهمة للعلاقات بين واشنطن وبكين، والمدى الذي تذهب إليه في تأجيج حرب تكنولوجية، وتجارية، وسيبرانية بين أمريكا، والصين، وكذلك نزاعات في أسواق رأس المال.

يعود ذلك إلى أن هيكل ملكية ((بايت دانس)) مدهش للغاية. فغالباً ما توصف المجموعة بأنها ((صينية))، لنشأة مؤسسها، تشانغ ييمينغ، في البر الصيني، ولأن مسؤولون أمريكيون يصفونه بأنه ناطق بلسان الحزب الشيوعي الصيني، لكن نسبة 60 % من المساهمين في الشركة ((دوليون))، ومعظمهم أمريكيون.

وتشير شهادة أمام الكونغرس إلى أن المساهمين في المجموعة يشملون صناديق أسهم، مثل ((بلاك روك)) و((فيدليتي))، اللتين تحتفظان بحصص في المجموعة كجزء من محافظ الأسواق الناشئة. فضلاً عن ذلك، تمتلك صناديق رأس مال مغامر، مثل ((كواتيو)) و((جنرال أتلانتيك))، و((سوفت بنك)) و((سيكويا)) و((كيه كيه آر))، و((سسكيوهانا)) حصصاً كبيرة، ولهم ممثلون في مجلس الإدارة، مثل بيل فورد من ((أتلانتيك)).

المشكلة تكمن في أن قطاعات من الكونغرس ومؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، تنظر على نحو متزايد إلى المنصة باعتبارها أداة صينية للتلاعب بعقول الأمريكيين، سواء بطريقة مباشرة أم عبر إثارة المعارضة. وظهرت علامة تشير لهذا الأمر الشهر الماضي، عندما اتهمت نيكي هالي، المرشحة الرئاسية الجمهورية، المنصة، بالتحيز للفلسطينيين، مستندة إلى بحث لأنتوني غولدبلوم، المستثمر الأمريكي في قطاع التكنولوجيا.

وتأتي مجموعة أخرى من البيانات الأكثر إثارة للدهشة من دراسة جديدة أجراها معهد ((نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت)) بالاشتراك مع جامعة ((روتجرز)). وتظهر بيانات أخرى لباحثين على الإنترنت، أن المنشورات المناصرة لفلسطين اجتذبت مشاهدات كثيرة للغاية مقارنة بالمؤيدة لإسرائيل، وهي نتيجة تردد صداها في بحث أجرته روبوتات بصحيفة ((وول ستريت جورنال)).

لكن المشكلة الأكثر استفزازاً للتفكير هي المقارنة بين ((تيك توك)) و((إنستغرام))، فقد وجد معهد ((نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت)) وجامعة ((روتجرز)) أن كلا المنصتين تجتذبان جمهوراً مشابهاً، لكن المنشورات المؤيدة لإسرائيل أعلى بثلاثة أضعاف على ((إنستغرام)) مقارنة بـ((تيك توك))، وهي نتيجة معدلة وفقاً لاختلاف أحجام المنصتين. يشار أيضاً إلى أن المنشورات المؤيدة لأوكرانيا أعلى على نحو ملحوظ على ((إنستغرام)). لكن الميل أكبر بكثير في الموضوعات ذات الحساسية داخل الصين، مثل الأويغور والتبت وتايوان، كما أن المحتوى المؤيد لكشمير أكثر انتشاراً على ((إنستغرام)) مقارنة بـ ((تيك توك)) بمقدار 600 مرة.

وردت ((تيك توك)) بأن ((هذا التقرير يستخدم منهجية معيبة للوصول إلى استنتاج خاطئ محدد مسبقاً))، وتصر على تفاهة المقارنة بين الوسوم على المنصات، بالنظر إلى اختلاف السياق. وعلى سبيل المثال، ربما يكون اختلال التوازن فيما يتعلق بكشمير نابعاً من حظر الهند لمنصة ((تيك توك))، وهو ما لا يسري على ((إنستغرام)). وعلى نحو مماثل، فإن اختلال التوازن فيما يتعلق بالمحتوى الصيني يجب موازنته مع حقيقة أن منصة ((بايت دانس)) الناطقة بالصينية، وتدعى ((دويين))، هي المستخدمة داخل الصين، وليست ((تيك توك)).

أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالشرق الأوسط، فأكدت ((تيك توك)) على محاولتها الرد على الجمهور الغاضب بإزالة 1.3 مليون فيديو يحث على الكراهية. وحول سبب انتشار مقاطع فيديو مؤيدة للفلسطينيين، يقول مسؤولون لدى ((تيك توك)) إن الأمر ينطوي على علاقة ارتباط، وليست سببية، فالشباب الأمريكيون أكثر تأييداً للفلسطينيين من الأجيال الأكبر سناً على نحو كبير.

وتتمتع هذه الحجة بقدر من الحقيقة، فما تفعله ((تيك توك))، شأنها شأن منصات تواصل اجتماعي أخرى، هو إمساكها بمرآة تعكس صورة المجتمع الأمريكي. وإذا لم يعجب ذلك النقاد، فإن هذا يعود جزئياً إلى نفورهم مما يرونه أمام أعينهم.

مثل هذه الحجة لن تكون مطمئنة لمن يتبنون الآراء المتشددة إزاء الصين. ويصر هؤلاء على أن بكين تستخدم المفهوم الأمريكي لحرية التعبير ضدها، بتلاعبها بالكود الذي يقرر المحتوى المروج له. ورغم استحالة أن يقرر الغرباء ما إن كان ذلك صحيحاً، فالواضح أن بعض الساسة والمسؤولين الأمريكيين يرغبون إما في حظر صريح، أو وصول الحكومة الأمريكية إلى كود ((تيك توك)).

إنني أشك في فرض الحظر، فالمنصة تحظى بشعبية كبيرة، ومن شأن هذا التسبب في رد فعل عنيف من جانب المصوتين في الانتخابات. وتشير ((بايت دانس)) إلى أن ((مزودتها الموثوقة للتكنولوجيا من الطرف الثالث)) (وهي أوراكل الأمريكية)، لديها بالفعل ((إمكانية الوصول إلى الكود الذي يحرك المحتوى)). لكن الكونغرس، أو البيت الأبيض، قد يدفعان المستثمرين الأمريكيين إلى التخارج من المنصة، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة الأوسع نطاقاً ضد الاستثمارات الأمريكية في الصين، ووسط الحديث عن عمليات إعادة شراء.

يقلل بعض كبار المسؤولين لدى ((بايت دانس)) من هذه الاحتمالية، لكن يعتقد بعض الخبراء الماليين الآخرين أن عمليات إعادة الشراء تلوح في الأفق. لكن إذا اضطر المستثمرون الأمريكيون إلى التخارج بسبب المخاوف السياسية، فسيكون ذلك بمثابة إشارة إضافية إلى أننا نعيش في عالم أكثر يزداد انقساماً يوماً بعد يوم. فهل ربما يتعين على بعض المستثمرين من الشباب تأسيس ((تيك توك)) جديدة، وتتبع المشاهدات؟!