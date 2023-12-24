«أبل» تتجاوز 4 تريليونات بنهاية 2024 والسهم بـ 250 دولاراً

توقع بحث جديد في ((وول ستريت)) أخيراً، أن تصبح شركة ((أبل)) الأمريكية، أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى أربعة تريليونات دولار.

وقفز سهم ((أبل)) منذ بداية العام بـ 55 % تقريباً.. وتجاوز سعره إلى مستوى 193 دولاراً.

ووفقاً لمحللي Wedbush، فإنه يمكن للشركة الوصول إلى هذه المستويات بحلول نهاية العام 2024، وذلك بالاعتماد على وتيرة النمو القوية والأرباح المتوقعة. كما حافظت Wedbush على تصنيف متفوق وسعر مستهدف قدره 250 دولاراً للسهم.

وقال المحللون: ((على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الحظر الذي تم فرضه على أجهزة آيفون في الصين، إلا أنه في الوقت الحالي يمكن احتواء هذه المشكلة)).

وقدرت Wedbush أن قطاع الخدمات الرئيسية لشركة أبل يمكن أن تصل قيمته إلى 1.6 تريليون دولار على أساس مستقل في العام 2024.من جهة أخرى، وبعد غياب طويل عن اللحاق بسباق عمالقة التكنولوجيا، طرقت شركة ((أبل)) مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو أنها تجري تغييراً في موقفها.

وبحسب صحيفة ذا نيويورك تايمز، بدأت ((أبل)) في الأسابيع الأخيرة التفاوض مع عدد من كبار الناشرين ومنظمات إخبارية لطلب إذن استخدام محتواهم لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تقوم بتطويره. ولأن أبل لا تتوقع أن يكون بوسعها الحصول على المحتوى الإخباري لتلك المنصات مجاناً، فإن الشركة تعرض صفقات لسنوات عدة وبقيمة 50 مليون دولار من أجل الوصول إلى أرشيف الأخبار الخاص بهم.

ويبدو أن بعض الناشرين الذين تواصلت معهم أبل متخوفين من تداعيات السماح للشركة باستخدام مقالاتهم الإخبارية على مدار السنوات.

وترى تلك الجهات أن إبرام اتفاقية ترخيص واسعة بشأن أرشيفهم قد يؤدي إلى مشكلات قانونية على المدى الطويل، كما يخشى الناشرون من المنافسة المحتملة التي قد تنشأ بسبب جهود أبل.

وبحسب التقرير، فإن أصحاب المناصب العليا بشركة أبل كانوا في نقاش حول كيفية الحصول على بيانات لسنوات من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونتيجة لالتزام الشركة بالخصوصية فإنها ترددت بشأن استخدام المعلومات المجمعة عبر الإنترنت.