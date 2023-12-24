7.18 ملايين مقعد مجدول على رحلات الطيران بالإمارات في ديسمبر

جدولت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية نحو 7.18 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال ديسمبر الجاري، بنمو 5.7 %، مقارنة مع شهر نوفمبر، وبزيادة 6.5 %، مقارنة بمستويات ديسمبر 2019، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال الربع الرابع من العام الجاري، وصل إلى نحو 20.88 مليون مقعد، موزعة بين 7.18 ملايين مقعد في ديسمبر، و6.8 ملايين مقعد في نوفمبر، و6.9 ملايين مقعد في أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 33.1 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط كلها، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة، سجلت نحو 21.67 مليون مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري.

مسارات

وذكرت البيانات أن مساري الإمارات - الهند، والإمارات - السعودية، حلّاً ضمن قائمة أكثر 20 مساراً دولياً ازدحاماً في العالم، حيث جدولت شركات الطيران أكثر من مليوني مقعد على خط الإمارات - الهند، خلال شهر ديسمبر الجاري، بنمو 4.6 %، مقارنة مع نوفمبر الماضي، و6.8 % مقارنة مع شهر ديسمبر 2019، ليأتي في المركز الخامس عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران.

بينما جاء خط الإمارات - السعودية في المركز السادس عشر عالمياً، حيث جدولت شركات الطيران 1.24 مليون مقعد، بنمو 4.9 %، مقارنة مع نوفمبر الماضي. وأضافت البيانات أن خط الطيران الدولي بين المكسيك والولايات المتحدة، جاء في المركز الأول عالمياً، حيث جدولت شركات الطيران خلال شهر ديسمبر نحو 4.71 ملايين مقعد على هذا الخط.

وكشفت البيانات أن مطار دبي واصل تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية، لا سيما طيران الإمارات وفلاي دبي، إضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر مطار دبي، التي وصل عددها إلى أكثر من 90 شركة طيران حتى الآن، حيث أظهرت البيانات أن عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر الجاري، وصل إلى نحو 5 ملايين مقعد مجدول.

ومن المتوقع أن يواصل حجم السعة المقعدية التي تشغلها شركات الطيران عبر المطارات المحلية الارتفاع، في ظل مواصلة المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي ((طيران الإمارات)) و((فلاي دبي))، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية.

وارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال عام 2022، لتصل إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في عام 2021، بنمو نسبته 67.4 %. بحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.