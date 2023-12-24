«إدموند دي روتشيلد» السويسرية: دبي موقع مثالي ومركز رئيس للعمل في المنطقة

قالت شركة الاستثمار السويسرية الخاصة ((إدموند دي روتشيلد)) إن دبي كانت اختياراً طبيعياً للشركة نظراً لموقعها الاستراتيجي والمثالي مركزاً رئيساً للعمل في المنطقة ولنكون أكثر قرباً من عملائنا المستهدفين في المنطقة، وخاصة أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعد سوقاً استراتيجية لنمو الشركة.

وقال سامان حبيبيان، رئيس مجلس الإدارة رئيس السوق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، في حوار مع ((البيان)) إن عملاءنا المستهدفين في الإمارات والمنطقة يتراوحون بين الشركات العائلية، والجالية الوافدة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.

وأضاف حبيبيان إن الشركة تدير تقريباً 182.7 مليار دولار من الأصول على مستوى العالم، وتسعى اليوم في ظل وجودها في المنطقة إلى توسيع حصتها في السوق في مجال إدارة الثروات والأصول.

وذكر حبيبيان أنه من المرجح أن تحقق سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية عوائد مماثلة للأسهم بناءً على سلوكها التاريخي بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، ولا يزال لدينا تفضيل للأسهم الأمريكية والسويسرية، فيما لا نزال حذرين في شأن أسهم السلع الفاخرة. وتالياً نص الحوار:

افتتحت المؤسسة في فبراير الماضي مكتباً لها في دبي، فما الدوافع وراء اختيار دبي؟ ومن العملاء المستهدفون في المنطقة؟

تعد منطقة مجلس التعاون الخليجي سوقاً استراتيجية رئيسة لاستراتيجية نمو شركة إدموند دي روتشيلد Edmond de Rothschild، وتعد دبي موقعاً مثالياً مركزاً رئيساً لعملياتنا في المنطقة. وباحتسابنا شركة عائلية ودار استثمار، فإن الانتقال الاستراتيجي إلى دبي تطور طبيعي، نظراً للتآزر الكبير الذي نمتلكه مع دبي، ونحن نعتقد بقوة بأن القرب العامل الرئيس لتوفير كل القناعات لعملائنا، فيكون ذلك مهماً بالنسبة لهم.

ولدينا تقريباً 250 عاماً من تاريخ الأعمال التجارية العائلية الريادية، مع قناعات قوية في شأن فرص الاستثمار وفهم حقيقي لما يهم عملاءنا، وهي جميعها أسباب دفعتنا لتطوير عملياتنا في أوروبا إلى موقع جديد في دبي، ويتراوح عملاؤنا المستهدفون في الإمارات والمنطقة بأكملها بين العائلات المحلية ومكاتب العائلات، إلى جانب الجاليات الوافدة والمجموعة الواسعة من المستثمرين المؤسسيين.

حصلتم على ترخيص ((الفئة 4)) في مركز دبي المالي العالمي، ما الخيارات التي يمنحكم إياها هذا الترخيص؟ وهل تسعون إلى الحصول على نوع جديد من الترخيص؟

نعتقد بأن ترخيص ((الفئة 4)) الذي حصلنا عليه في مركز دبي المالي العالمي، والذي هو ((ترخيص استشاري استثماري))، يتناسب تماماً مع خدمة عملائنا بشكل مثالي، إذ يمكننا من تلبية احتياجاتهم الفردية عن طريق تقديم مجموعة شاملة وغير تحيزية من الخدمات، مثل ترتيب الصفقات في مجال الاستثمارات وتقديم النصح في شأن المنتجات المالية، في الوقت نفسه، يمكن لعملائنا الاستفادة من خبرتنا الواسعة في سويسرا وأوروبا، حيث يتمركز معظم خبرائنا وحيث عادة ما يتم حجز أصول عملائنا.

ما حجم الأصول التي تديرها المؤسسة عالمياً؟

المؤسسة تدير تقريباً 160 مليار فرنك سويسري (182.7 مليار دولار) من الأصول على مستوى العالم ما يبرز القوة المالية للمجموعة التي تمتلك تاريخاً يمتد أكثر من 250 عاماً. وعلى الرغم من الحضور التاريخي في المنطقة عبر مراكزنا المتنوعة في أوروبا، وخاصة في سويسرا،، تشمل استراتيجية النمو توفير إمكان وصول عملائنا في المنطقة إلى مجموعة شاملة من الخدمات، عبر الاستفادة من خبرتنا المالية وسجلنا الحافل، كما تسعى المؤسسة للاستفادة من الفرص في السوق المحلية وتعزيز موقعها في قطاعات إدارة الثروات والأصول.

ما الأصول التي تركز عليها استراتيجية إدارة المحافظ الاستثمارية لديكم؟

من وجهة نظرنا، من المرجح أن تحقق سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية عوائد مماثلة للأسهم بناءً على سلوكها التاريخي بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، ولكن مع تقلبات أكثر اعتدالاً مقارنة بالأسهم، ولذلك لدينا وجهة نظر إيجابية في شأن السندات عالية الجودة.

وفي الأسهم، لدينا تفضيل للأسهم الأمريكية والسويسرية، إذ تتمتع الأسهم الأمريكية بتعرض أكبر لقطاع التكنولوجيا ومن المفترض أن تستفيد من ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتبدو جذابة في ما يتعلق بالتقييم إذا استثنينا السبعة المتألقين (ألفابيت، أمازون، أبل، ميتا، مايكروسوفت، نفيديا، وتيسلا)، وفي المقابل تتمتع الأسهم السويسرية بوضع دفاعي مقارنة بالأسواق العالمية.

ومن ناحية أخرى، نتبنى موقفاً حذراً في شأن أسهم السلع الفاخرة، مع انخفاض تقييماتها عما كانت عليه في بداية العام نظراً لأن الاستهلاك لا يزال ضعيفاً في الصين، ويقوم العملاء الأمريكيون بتقليص مشترياتهم الترفيهية، ولكن الشركات تواصل الإنفاق على الإعلانات وتقديم مجموعات جديدة، ما قد يؤدي إلى هوامش ربحية مخيبة للآمال على المدى القصير.

ما توقعاتك للاقتصاد العالمي في سنة 2024 وتأثيره في استراتيجيات الاستثمار الحالية لديكم؟

نتوقع اقتصاداً عالمياً أضعف وتضخماً أقل في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وبذلك نتوقع تخفيف السياسة النقدية بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل، وإن الزيادة الأخيرة في حالات التأخر في سداد الديون واستئناف سداد القروض الطلابية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، تتوافق مع اقتصاد أمريكي أكثر ليونة، وفي هذا السياق، نتوقع أن يكون التحول في قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي مستقبلاً حافزاً إيجابياً رئيساً لكل من أسواق الدخل الثابت والأسهم في سنة 2024.

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تجتاح العالم اليوم، كيف يمكنك إدارة الأخطار والحفاظ على عوائد قوية للعملاء؟

يعتمد التخصيص التكتيكي لدينا على مراقبة وتحليل عدد من العوامل:

- التحليل الأساسي للأصول المختلفة.

- تحليل السياسات الاقتصادية الكلية والنقدية.

- التحليل الفني وتحديد مواقع المستثمرين.

- مراقبة الاستقرار المالي والأخطار الجيوسياسية.

حينما يتغير واحد أو أكثر من هذه العوامل بشكل كبير، فإننا نعيد تقييم موقعنا ضمن توزيع الأصول ونقوم بتعديل محافظنا الاستثمارية وفقاً لذلك، ونتيجة لذلك، حافظنا على موقف دفاعي في محافظنا الاستثمارية حتى أكتوبر، وذلك بسبب زيادة الأخطار السياسية والتقلبات المتزايدة في أسواق السندات، ما أثر في الأصول الخطرة، في منتصف نوفمبر، ومع استقرار الوضع في الشرق الأوسط، قررنا زيادة مستوى الأخطار في محفظتنا الاستثمارية عبر زيادة الوزن في الأسهم.

هل تؤمنون بالاستثمار في العملات المشفرة؟

نحن لا نستثمر في العملات المشفرة لأن ذلك من شأنه أن يزيد بشكل حاد مستوى تقلب المحافظ، علاوة على ذلك، تواجه العملات المشفرة أخطاراً تنظيمية عالية.

ما التوزيع الأفضل اليوم للمحافظ الاستثمارية (الأسهم الخاصة – السندات – الأسواق المالية – القطاع العقاري...) في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟

أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الإجابة عن هذا السؤال تكمن إلى حد كبير في عدد من العوامل المختلفة، والتي يحددها بشكل أساسي كل عميل على حدة، مثل أهداف الاستثمار، والرغبة في المخاطرة وقبولها، وأفق الاستثمار، وأخيراً وليس آخراً تجربة السوق المالية.

وهناك توزيع استراتيجي وتكتيكي للأصول نتبعه، ونرى أن المحفظة الاستثمارية الأكثر تصميماً لتغطية جميع الاحتياجات المحددة لعملائنا بشكل فردي هي المفتاح لتحقيق أفضل النتائج المالية الممكنة، ومع ذلك، فقد استثمرنا تاريخياً بنشاط كبير في مجال السوق الخاصة (مثل الأسهم الخاصة والاستثمارات العقارية)، لأننا نؤمن بأن هذه الاستثمارات لا تولد عوائد جذابة فحسب، وإنما تسمح أيضاً بتأثير مستدام في الاتجاهات الاستراتيجية.