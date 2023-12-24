مهرجان دبي للتسوق يواصل عروضه الشيقة وخصوماته الضخمة

يواصل مهرجان دبي للتسوق، تقديم فعالياته وعروضه التجارية، بتقديم تجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، مع الدورة التاسعة والعشرين، والتي تستمر في المراكز التجارية بدبي حتى 14 يناير 2024.

ويستضيف مركز تسوق ((ميركاتو)) سلسلة من الفعاليات الشيقة للعائلة والأطفال معاً، والخصومات الكبيرة والجوائز النقدية الأسبوعية القيمة. ويشهد مركزا ((ميركاتو)) و((تاون سنتر جميرا))، إقبالاً كبيراً من المتسوقين للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تصل إلى 75 %، فمقابل كل 200 درهم ينفقونها، يحظى زوار المركزين بفرصة الدخول في سحب على جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 25.000 درهم.

كما يقدم مركز((ميركاتو)) عروضاً ترفيهية عالمية، تستقطب العائلة والأطفال معاً، وتشمل العروض الحية عرض ((شوارع لندن))، و((تذكرة إلى هوليوود))، و((ميوزيكال ميغا ميكس)). حيث تقضي العائلة والأطفال أوقاتاً لا تنسى خلال المهرجان. ويعد المهرجان بتقديم أفضل التجارب في التسوق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة، والأسواق والمعارض المؤقتة، التي تقدم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية، وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.

وجهة السيف

من جانبها، تحتضن وجهة السيف مجموعة متنوعة من الفعاليات، ضمن برنامج مهرجان السيف في خور دبي، والذي يقدم العديد من التجارب الترفيهية العائلية، والعروض الحية، إضافة إلى عودة ((أضواء دبي)) إلى الوجهة المائية لتحول أضواء النيون سوق السيف وسوق الذهب إلى أرض عجائب مليئة بالمتعة.

ومن بين أبرز معالم ((أضواء دبي)) هذا العام، هي مجسمات شخصيات ((Anooki)) العالمية، والتي أسرت الزوار بعروض الضوء، مستمدة إلهامها من الهندسة المعمارية والتاريخ القديم للسيف. وهناك أيضاً شجرة احتفالية ضخمة بارتفاع 39 متراً، حيث تعد الأطول في فئتها على مستوى الشرق الأوسط. وتتزين هذه الشجرة الضخمة بأكثر من 30,000 قطعة من الزينة، وهي مضاءة بأكثر من 6,800 ضوء LED.

كما يقدّم مهرجان السيف في خور دبي أيضاً، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق الحصرية. كما سيستمتع الزوار بالعروض الحية من قبل فنانين موهوبين، وتسوق الحرف اليدوية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية، من علامات تجارية وحرفيين محليين في السوق الإماراتي الأصيل.