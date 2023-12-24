39.9 % نمو سوق الإقراض البديل بالإمارات في 2023

توقَّع تقرير ((ريسيرش آند ماركتس)) نموّ سوق الإقراض البديل في الإمارات بنسبة 39.9%، على أساس سنوي، ليصل إلى 337 مليون دولار في العام الجاري، مقارنة بقيمة 240.9 مليون دولار في سنة 2022.

وتوقّع التقرير نمو سوق الإقراض البديل في الإمارات إلى 764.3 مليون دولار بحلول سنة 2027، مع معدّل نمو سنوي مركّب بنسبة 22.7% في الفترة من سنة 2023 وحتى سنة 2027.

وأكَّد التقرير أنَّ النمو على المديين المتوسط والطويل سيحافظ على أدائه القوي بشكل مطرد، ولا سيما مع انخفاض معدل اختراق الائتمان، والرقابة التنظيمية الملائمة، وثقة شركات رأس المال الاستثماري. وأوضح التقرير أنَّ إمكانات النمو في سوق الإقراض البديل في الإمارات تؤثر بالإيجاب في جولات التمويل المختلفة التي يحصل عليها مقدّمو الخدمات في دولة الإمارات.

التكنولوجيا المالية

وتطمح شركات التكنولوجيا للدخول في سوق الإقراض البديل، تزامناً مع المشهد التقني المتنامي في الإمارات، الأمر الذي سيؤثر بدوره في إنجاز صفقات اندماج واستحواذ على المدى القصير إلى المتوسط. ويشير التقرير إلى أنّه ((بشكل عام، تشير التوقعات إلى تسجيل قطاع الإقراض البديل نمواً متسارعاً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة)).

واستشهد التقرير بإعلان شركة ((اتصالات إي آند))، في مايو الماضي، استحواذها على حصة أغلبية في منصة ((بيهايف))، منصة الإقراض التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى ((إي آند)) للاستفادة من الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المُقدّرة بـ250 مليار دولار في منطقة الخليج؛ جنباً إلى جنب استثمار منصة ((بيهايف)) في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وعُمان.

ويتوقع ((ريسيرش آند ماركتس)) أن يشهد السوق الإماراتي مزيداً من صفقات الاستحواذ كتلك التي أُنجزت عبر ((إي آند))، استناداً إلى مواصلة قطاع الإقراض البديل تعزيز فرص نموه كونه مجالاً مربحاً لشركات التكنولوجيا المالية.

سوق الرهن العقاري

وتجمع الشركات، بحسب التقرير، جولات التمويل من رأس المال الاستثماري والجهات الفاعلة في الأسهم الخاصة لدفع النمو؛ ولذلك ولتلبية الطلب الائتماني بين المستهلكين ودفع النمو المتسارع، تتجه الشركات العاملة في هذا القطاع لرأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لزيادة جولات التمويل في الإمارات.

واستشهد التقرير بإعلان ((هالو)) مزوّد خدمات الرهن العقاري في السوق الإماراتي، جمع الشركة رقماً كبيراً، في جولة التمويل الأولى الخاصّة بها، ولكن يعزز ارتفاع أسعار العقارات بمعدل سريع في الشرق الأوسط، وضع الشركة الجيد للاستفادة من الطلب المتزايد على القروض العقارية في دولة الإمارات.

ويوضّح التقرير أنَّ ((الصفقات التمويلية التي تقدر بملايين الدولارات مع مقدمي خدمات الرهن العقاري، تؤكّد مفهوماً واحداً فقط وهو أنَّ شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، تتوقع إمكانات نمو قوية في السوق الإقليمي على مدى السنوات الخمس المقبلة)).

((اشترِ الآن وادفع لاحقاً))

واستعرض التقرير مزايا نظام المدفوعات ((اشترِ الآن وادفع لاحقاً))، مشدداً على أنَّ الاعتماد المتزايد على هذا النظام سيعزز نمو صناعة الإقراض البديلة في الإمارات. وأوضح التقرير أنَّ الطلب المتسارع على نظام المدفوعات أدّى لإطلاق العديد من اللاعبين حلولهم المبتكرة، في شراكات مع تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الدولة.

وتوقّع التقرير في المنظور القصير إلى متوسط المدى، زيادة معدلات نمو نظام المدفوعات، والذي سيؤدي بدوره لنمو صناعة الإقراض البديلة الشاملة في الإمارات على مدى السنوات الـ3 إلى الـ4 المقبلة.