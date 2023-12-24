2.5 مليار درهم قيمة 67 صفقة كبيرة في سوق دبي 2023

شهد سوق دبي المالي تنفيذ 67 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 16 شركة مدرجة بقيمة ناهزت 2.5 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري.

واستناداً إلى بيانات رصدتها ((البيان)) من سوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1.6 مليار سهم منذ بداية 2023.

وتم تنفيذ الصفقات على أسهم 16 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وهي: ((أمانات القابضة))، و((دبي التجاري))، و((الإمارات ريم للاستثمار))، و((تعليم القابضة))، و((بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية))، و((الخليج للملاحة))، و((بنك السلام - البحرين))، و((شعاع كابيتال))، و((بنك الإمارات دبي الوطني))، و((الأسمنت الوطنية))، و((إعمار العقارية))، و((بنك دبي الإسلامي))، و((الصقر الوطنية للتأمين))، و((بنك الإمارات للاستثمار))، و((دبي للاستثمار))، و((العربية للطيران)).

وكانت كبرى الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري على أسهم ((أمانات القابضة)) بعد تنفيذ صفقتين على 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم، وشهد سهم ((بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية)) تنفيذ صفقة واحدة على 133.49 مليون سهم بقيمة 240.28 مليون درهم.

وشهد سهم ((العربية للطيران)) تنفيذ 4 صفقات على 53.43 مليون سهم بقيمة 142.13 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على ((تعليم القابضة)) لـ50 مليون سهم بقيمة 127.5 مليون درهم.

وخدمة ((الصفقات الكبيرة)) آلية توفرها الأسواق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25% ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه في الجلسة أو في آخر 52 أسبوعاً.