أنزل سلاح الجو الأردني الأحد جوا بواسطة مظلات مساعدات إنسانية لمئات المحاصرين في كنيسة بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش في بيان.

وأفاد البيان "نفّذت القوات المسلحة الأردنية مساء الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون (في مدينة غزة) شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".

ونقل عن مصدر عسكري قوله إن طائرة "قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم".

وبحسب المصدر فإنه "يقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة".

وأوضح أن صناديق المساعدات أنزلت بواسطة مظلات فوق الكنيسة "التي تعد ملاذاً آمناً للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وهي سابع عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة (حماس) في السابع من أكتوبر.



وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني. وقالت إسرائيل في السابق إن عمليات الإنزال تتمّ بـ"التنسيق" معها.





اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يتكبد أفدح خسائر منذ بدء هجومه البري على غزة

بعد مقتل 15 عسكرياً.. نتانياهو: ندفع ثمناً باهظاً جداً في حرب غزة

الهجمات الإسرائيلية تترك ندوباً عميقة لدى سكان الضفة الغربية



مقتل 70 فلسطينياً في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي بغزة

تقرير: إسرائيل تدرس عدم قتل قادة حماس وترحيلهم لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب

إسرائيل تعلن العثور على جثث 5 رهائن داخل نفق في قطاع غزة

مصدر إسرائيلي: مقترح مصري من ثلاث مراحل لتبادل الأسرى والهدنة في غزة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة

مقتل 13 فلسطينياً في قصف الطيران الإسرائيلي منزلين في خان يونس بغزة



الأردن يعلن إنزال مساعدات جوا لمحاصرين في كنيسة بشمال غزة



