الأردن يعلن إنزال مساعدات جوا لمحاصرين في كنيسة بشمال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنزل سلاح الجو الأردني الأحد جوا بواسطة مظلات مساعدات إنسانية لمئات المحاصرين في كنيسة بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش في بيان.
وأفاد البيان "نفّذت القوات المسلحة الأردنية مساء الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون (في مدينة غزة) شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".
ونقل عن مصدر عسكري قوله إن طائرة "قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم".
وبحسب المصدر فإنه "يقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة".
وأوضح أن صناديق المساعدات أنزلت بواسطة مظلات فوق الكنيسة "التي تعد ملاذاً آمناً للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وهي سابع عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة (حماس) في السابع من أكتوبر.
وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني. وقالت إسرائيل في السابق إن عمليات الإنزال تتمّ بـ"التنسيق" معها.
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