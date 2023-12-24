تقرير: إسرائيل تدرس عدم قتل قادة حماس وترحيلهم لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب



أفادت أنباء أن إسرائيل تدرس خيارا يقضى بعدم قتل قياديي حركة حماس في غزة يحي السنوار ومحمد ضيف، في حالة سنحت الفرصة لذلك، ومنحهما نوعاً من الحصانة وترحيلهما إلى قطر أو دولة أخرى، في إطار حل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإنهاء الحرب ضد الحركة .

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، نقلا عن عدة مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، أن القيادة الأمنية والسياسية تناقش مثل هذا الخيار، على الرغم من عدم وجود اقتراح ملموس مطروح على الطاولة في هذا الوقت.

نقلت الإذاعة عن مصدر قوله إن أي خطة من هذا النوع يجب ألا تلحق الضرر بالهدف المعلن الخاص بتفكيك قيادة حماس وقدراتها العسكرية.

وشدد المصدر ، في التقرير الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "على أن هذا خيار مطروح في المدي البعيد وليس مناسبا الآن.

ونقلت الإذاعة عن مصدر آخر قوله إن "ترحيل قيادة حماس للخارج لا يتعارض مع أهداف الحرب".

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