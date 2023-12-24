مقتل 13 فلسطينياً في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، بمقتل 13 شخصا وإصابة العشرات بجروح، الليلة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس، أوقع 11 قتيلا، وأصيب العشرات بجروح.

كما قتل شاب وشقيقه في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس.كذلك دمرت قوات إسرائيلية طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وقتل وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، في استهداف إسرائيلي أيضا الليلة، للعديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.

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