الاستجابة الوطنية لفيروس الايدز ما بين الوصمة والتطلعات

MENAFN - Khaberni) رعاية حكومية في أول مؤتمر يعقده المجتمع المدني بعنوان " الاستجابة الوطنية لفيروس الايدز بين التحديات والتطلعات". وذلك لابراز اهمية الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني لمساندة المصابين بهذا الفيروس ومواجهة الوصمة والتمييز المتسلل ضدهم. الى هنا هذا الخبر جميل ومثالي. ومع ذلك يبدو ان المؤتمر لم يستطع التعامل بشكل فعال للوقوف بمواجهة فعلية مع الارقام الحقيقية للمصابين في الأردن، ولا التشديد على استراتيجيات عملية لمحاربة الوصمة والتي تعتبر جزءا حيويا من تحديات مجتمعنا "المحافظ".

وعلى الرغم من تأكيد مدير مركز سواعد التغيير، عبد الله حناتله عدة مرات خلال جلسات المؤتمر على تفعيل دور القيادات المجتمعية للحد من وصمة التمييز الواقعة على المصابين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم،

وبالرغم من ان العلاجات الوقائية المتعلقة بهذا الفايروس شهدت تقدما نوعيا حيث يمكن للمريض ان يمارس حياته الطبيعية في حال الالتزام بالعلاج، ولكن هذا لا يغير الكثير في وجود التمييز الذي يلاحق المصابين بدءا من حياتهم المهنية وانتهاء بالوصمة العائلية والمجتمعية.

وعندما تم اكتشاف اول حالة في الاردن وتحديدا في 1986، أظهرت عدوى الايدز انها لا تزال تشكل مشكلة صحة عامة وتعتبر المشاكل الاجتماعية والنفسية المصاحبة لها أحد التحديات الرئيسية بحسب الدكتور بسام الحجاوي استشاري الوبائيات.

فالوصمة والتمييز لا تزال تشكلان حواجز رئيسية تؤدي الى ضعف الوصول الى الخدمات الصحية، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على فعالية التدخلات الصحية والوقاية نظرا لتردد او خوف المصابين من اجراء الفحص، وهذا أيضا مردّه الى نقص التوعية العلمية حيال هذا المرض بحكم ان هذه التوعية مرتبطة بممارسات جنسية فمن غير المقبول اجتماعيا أن يتم الحديث عنها، وهذا ما يفتح المجال لانتشار العديد من الشائعات والمعلومات الخاطئة المتداولة، ويزيد من التمييز ليشمل التعامل مع المريض في مؤسسات الرعاية الصحية أحيانا بسبب ضعف القدرات في التعامل مع المرضى.

بالتالي، ينبغي تعزيز التوعية في المجتمع وتوفير بيئة مشجعة للحوار المفتوح حول الصحة الجنسية دون تحفظ. كما يجب تحسين المعرفة حول الإيدز ووسائل الوقاية منه، ودمج هذه المعلومات في مناهج التعليم الطبي. كما ينبغي تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، والتي من شأنها أن تقلل من التمييز في مختلف المجالات. هل يمكن أن تكون هناك برامج خاصة للتوعية والتثقيف حول الإيدز في المدارس والمجتمعات؟ هذا سيكون مهمًا لتوفير معلومات دقيقة حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه، ولكسر الفهم الخاطئ

إذن، يجب تعزيز التوعية المجتمعية، وتوفير بيئة مشجعة للحوار المفتوح حول الصحة الجنسية بدون تحفظ وتحسين المعرفة حول الإيدز وكيفية الوقاية منه ودمجها في مناهج التعليم الطبي وتعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري والتي من شأنها أن تقلل من التمييز في مختلف المجالات، فما الذي يمنع ان يكون هناك برامج خاصة للتوعية والتثقيف حول الإيدز في المدارس والمجتمعات. بحيث تشتمل على معلومات دقيقة حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه. قد يكون هذا المؤتمر العلمي الأول الذي نظمه مركز سواعد التغيير خطوة أولى حقيقية تدعم النقاشات المتخصصة العلمية، الا اننا نتوقع المزيد في مؤتمرات قادمة، خاصة وانه وبعد ان تم مناقشة الجوانب الحقوقية مثل الحق في الحياة والحرية الأمان للأفراد المصابين ؛ يجب ان يكون للمريض الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وعدم التعرض للتمييز وفي الحماية المتساوية والمساواة أمام القانون؛ الحق في الخصوصية، الا ان تنفيذ هذه القوانين الجميلة التي تحمي هذه الحقوق، قد تتعثر بوجود الوصمة والوعي المجتمعي.

وأخيرا، يظهر ان عدد المصابين الحقيقين بفيروس ـ"الإيدز" أكبر بكثير مما هو معلن رسمياً، بسبب الخوف من الفحص، بالرغم من تأكيد عبدالله حناتله على الحفاظ على سرية المعلومات وتشجيع المصابين على تلقي العلاج من دون خوف من قبل فريق متخصص يستجيب للاحتياجات الطارئة للمتعايشين مع الفيروس، الا انه وللأسف لايزال الخوف لدى البعض من احتمال فقدان وظائفهم، يظل قائما. هل سننجح في تخطي موضوع الوصمة بإرادة جماعية حقيقة والتي لم ينجو منها وبدرجات متفاوتة أيضا بعض المصابين بالسرطان، او الكوفيد أو الأمراض المنقولة بالدم والايدز؟