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صهيونية تعثر على حذاء السنوار وتصبح مثيرة للسخرية

12/24/2023 8:00:23 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أثار تقرير لمراسلة القناة الـ 12 العبرية بشأن زيارة منزل قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار
والعثور
على حذائه،
موجة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من الفلسطينيين أو العرب.

مراسلة القناة العبرية تحولت إلى أضحوكة وفق رواد مواقع التواصل عندما قالت: "هنا يوجد هذه اللعبة على هيئة دب، ربما تم إخفاء أسلحة فيها"،
في تهكم على اعتبار تصوير منزل السنوار إنجازا يستحق الحديث عنه.

وأكدوا
أن مشهد تصوير حذاء في منزل تم تفجيره والحديث عن حذاء السنوار من أكثر المشاهد الذي يثبت الحالة التي يعيشها الجيش المهزلة، ومرحلة اليأس القاتل التي تتملكه.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:

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