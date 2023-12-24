صهيونية تعثر على حذاء السنوار وتصبح مثيرة للسخرية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار تقرير لمراسلة القناة الـ 12 العبرية بشأن زيارة منزل قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار
والعثور
على حذائه،
موجة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من الفلسطينيين أو العرب.
مراسلة القناة العبرية تحولت إلى أضحوكة وفق رواد مواقع التواصل عندما قالت: "هنا يوجد هذه اللعبة على هيئة دب، ربما تم إخفاء أسلحة فيها"،
في تهكم على اعتبار تصوير منزل السنوار إنجازا يستحق الحديث عنه.
وأكدوا
أن مشهد تصوير حذاء في منزل تم تفجيره والحديث عن حذاء السنوار من أكثر المشاهد الذي يثبت الحالة التي يعيشها الجيش المهزلة، ومرحلة اليأس القاتل التي تتملكه.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا:
MENAFN24122023000151011027ID1107653985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.