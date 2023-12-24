إخلاء مبنى آيل للسقوط في جرش - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش إخلاء مبنى سكني قديم في منطقة سوف بعد تعرضه لإنهيارات جزئية و تشكيله خطرا على السلامة العامة و التوصية بإزالة المبنى.
وجاء ذلك بعد ورود معلومات عن وجود انهيارات جزئية لمبنى في منطقة سوف تحركت كوادر الجهات المعنية للكشف الحسي على المنزل وتحديد مدى الخطورة.
وعقدت اللجنة إجتماعات طارئا في مبنى بلدية جرش_ منطقة سوف حيث اجمعت على ضرورة اخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت، والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.
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