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إخلاء مبنى آيل للسقوط في جرش - صور

12/24/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش إخلاء مبنى سكني قديم في منطقة سوف بعد تعرضه لإنهيارات جزئية و تشكيله خطرا على السلامة العامة و التوصية بإزالة المبنى.
وجاء ذلك بعد ورود معلومات عن وجود انهيارات جزئية لمبنى في منطقة سوف تحركت كوادر الجهات المعنية للكشف الحسي على المنزل وتحديد مدى الخطورة.


وعقدت اللجنة إجتماعات طارئا في مبنى بلدية جرش_ منطقة سوف حيث اجمعت على ضرورة اخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت، والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.








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