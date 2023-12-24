إخلاء مبنى آيل للسقوط في جرش - صور

وعقدت اللجنة إجتماعات طارئا في مبنى بلدية جرش_ منطقة سوف حيث اجمعت على ضرورة اخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت، والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.

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