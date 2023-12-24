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افتتاح مهرجان القراءة للجميع في بلدية جرش

12/24/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح مساعد محافظ جرش، محمد العوامرة، معرض مكتبة الأسرة، بحضور عدد من مديري الدوائر في المحافظة.


وقال مدير ثقافة جرش، الدكتور عقله القادري، إن الهدف من هذه المعارض، نشر مزيد من الثقافة بين المواطنين وتعميم الثقافة الوطنية لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية التحاور والتفاعل ويطور ذاته، مشيرا إلى أن الكتب تباع بشكل رمزي يصل فيها سعر الكتاب 35 قرشا والقصة 25 قرشا ليسهل تناولها من الجميع.

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