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إسبانيا ترفض المشاركة في التحالف العسكري في البحر الأحمر

12/24/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفضت إسبانيا المشاركة في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات المتمرّدين الحوثيين في اليمن، ولكنّها قالت إنها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمّة محدّدة.
وبعد عدّة أيام من التأخير، أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية أنّها تعارض توسيع مهمّة أتالانتا الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ العام 2008.
وأشارت الوزارة إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار في هذه المهمّة.
كما شدّدت على أنّ طبيعة وأهداف مهمّة أتالانتا لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر.


ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أنّه لا غنى عن إنشاء مهمة جديدة ومحدّدة مخصّصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.

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