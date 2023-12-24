القدرة: المنظومة الصحية بجنوبي غزة في انهيار مستمر
التاريخ
12/24/2023 7:14:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال يوجه السكان في قطاع غزة لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي كذبا بأنها آمنة.
وأكد القدرة، إن المنظومة الصحية في جنوبي غزة في انهيار مستمر، فيما شمال غزة بلا خدمات صحية اطلاقا.
MENAFN24122023000208011052ID1107653976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.