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منظمة الصحة تندد بالقضاء على النظام الصحي في غزة

12/24/2023 7:14:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، يوم الأحد، إن النظام الصحي في قطاع غزة يتعرّض للتدمير، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار.
وأشاد تيدروس بالعاملين في القطاع الطبي في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.
وقال في منشور على منصة (إكس) إن "القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة"، مضيفا "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وشدّد تيدروس على أنه "في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح".




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