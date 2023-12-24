منظمة الصحة تندد بالقضاء على النظام الصحي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، يوم الأحد، إن النظام الصحي في قطاع غزة يتعرّض للتدمير، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار.
وأشاد تيدروس بالعاملين في القطاع الطبي في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.
وقال في منشور على منصة (إكس) إن "القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة"، مضيفا "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وشدّد تيدروس على أنه "في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح".
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