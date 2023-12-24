اشتية: العالم بدأ يسأل لماذا لم تحل القضية الفلسطينية منذ 75 عاماً ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن هناك تحول 180 درجة في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، لافتًا إلى أننا لمسنا هذا التحول في كل دول أوروبا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال حوار خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد: "تعلمون علم اليقين أن الشعب الفلسطيني وضع تحت المجزرة في بداية الحرب، وكانت هناك حملة مسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ففي بداية الحرب مُنع العلم الفلسطيني في برلين، ومُنعت المظاهرات في باريس ولندن، واستشهد طفل فلسطيني 6 سنوات في شيكاغو، واُعتدي على 3 شباب فلسطينيين في أمريكا.
وأضاف أن العالم اليوم بدأ يرى الأمور على حقيقتها بعد انكشاف الرواية الإسرائيلية الكاذبة، وبدأ يسأل ويتساءل عن هذه القضية، ولماذا لم تحل منذ 75 عاما.
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