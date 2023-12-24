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اشتية: العالم بدأ يسأل لماذا لم تحل القضية الفلسطينية منذ 75 عاماً ؟

12/24/2023 7:14:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن هناك تحول 180 درجة في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، لافتًا إلى أننا لمسنا هذا التحول في كل دول أوروبا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال حوار خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد: "تعلمون علم اليقين أن الشعب الفلسطيني وضع تحت المجزرة في بداية الحرب، وكانت هناك حملة مسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ففي بداية الحرب مُنع العلم الفلسطيني في برلين، ومُنعت المظاهرات في باريس ولندن، واستشهد طفل فلسطيني 6 سنوات في شيكاغو، واُعتدي على 3 شباب فلسطينيين في أمريكا.
وأضاف أن العالم اليوم بدأ يرى الأمور على حقيقتها بعد انكشاف الرواية الإسرائيلية الكاذبة، وبدأ يسأل ويتساءل عن هذه القضية، ولماذا لم تحل منذ 75 عاما.




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