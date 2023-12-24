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طيران الاحتلال يشن أحزمة نارية على مخيم البريج بغزة

12/24/2023 7:14:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ طيران الاحتلال، مساء الأحد، أحزمة نارية عنيفة على مخيم البريج، في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وذكرت مصادر فلسطينية أن أعداد كبيرة من سكان مخيم البريج ينزحون من منازلهم لمراكز الإيواء مع استمرار قصف الاحتلال.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، مساء الأحد، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد على اثرها 70 فلسطينياً جلهم من الأطفال والنساء.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.




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