إحسان ((برافووووو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬تصرف‭ ‬رياضي‭ ‬رائع‭ ‬نحتاج‭ ‬في‭ ‬ملاعبنا‭ ‬الرياضية‭ ‬إلى‭ ‬أشباهه،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬إحسان‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬عندما‭ ‬رفع‭ ‬يده‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬معترفا‭ ‬للحكم‭ ‬بأنّ‭ ‬الكرة‭ ‬التي‭ ‬صوّبها‭ ‬لاعب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬لامست‭ ‬أصابعه‭ ‬خلال‭ ‬تشكيله‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬هذه‭ ‬التصرف‭ ‬جعل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬يعدل‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬لتأكيد‭ ‬ذلك،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬ثقافة‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬نحن‭ ‬الرياضيين‭ ‬أن‭ ‬نتشربها،‭ ‬فاللعب‭ ‬النظيف‭ ‬والملاعب‭ ‬النظيفة‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ثقافتنا‭ ‬الرياضية‭ ‬نظيفة،‭ ‬والفوز‭ ‬عندما‭ ‬يتحقق‭ ‬بلعب‭ ‬وسلوك‭ ‬نظيفين‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬طعم‭ ‬ولون‭ ‬ورائحة‭ ‬مختلفة‭.‬





} ‭ ‬بات‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ (‬جيبا‭) ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬يقدم‭ ‬موسما‭ ‬رائعا،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬أثبت‭ ‬بأنه‭ ‬يلعب‭ ‬بأسلوب‭ ‬جماعي‭ ‬تعاوني‭ ‬ولديه‭ ‬عديد‭ ‬الأوراق‭ ‬الرابحة،‭ ‬فإنّ‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عليه‭ ‬اثنان‭ ‬بأنه‭ ‬الورقة‭ ‬الرابحة‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬نتمنى‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يستمرّ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال،‭ ‬وأن‭ ‬يبعد‭ ‬عنه‭ ‬المولى‭ ‬أي‭ ‬مكروه‭ ‬ليخدم‭ ‬فريقه‭ ‬ومن‭ ‬قبله‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القماشة‭ ‬الفنية‭.‬





} شخصيا‭ ‬توقعت‭ ‬من‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬غالو‮»‬‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير،‭ ‬ويكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬وقامة‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬وتوقعت‭ ‬أن‭ ‬تجمعه‭ ‬مواجهة‭ ‬جانبية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬توقعي‭ ‬ذهب‭ ‬هدرا‭ ‬مع‭ ‬الرياح،‭ ‬فقد‭ ‬ظهر‭ ‬غالو‭ ‬بشكل‭ ‬متواضع،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مؤثرا‭ ‬بالشكل‭ ‬المتوقع،‭ ‬بل‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬حرجة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث،‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬ألومه،‭ ‬ربما‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬غائبة‭ ‬عنا،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‭ ‬أنّ‭ ‬بقية‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬له‭ ‬المساعدة،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬المنافس‭ ‬لم‭ ‬يترك‭ ‬له‭ ‬الأبواب‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬مصراعيها‭ ‬كي‭ ‬يلعب‭ ‬مرتاحا،‭ ‬وهذه‭ ‬شطارة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولذا‭ ‬رأينا‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬يتألق‭ ‬لأنّه‭ ‬وجد‭ ‬من‭ ‬يعينه‭ ‬ويخفف‭ ‬عنه‭.‬