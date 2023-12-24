إحسان ((برافووووو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} تصرف رياضي رائع نحتاج في ملاعبنا الرياضية إلى أشباهه، وهو الذي أبداه حسين علي إحسان لاعب صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي المحرق خلال مباراة فريقه أمام فريق دار كليب خلال الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد، عندما رفع يده أمام الجميع معترفا للحكم بأنّ الكرة التي صوّبها لاعب دار كليب قد لامست أصابعه خلال تشكيله حائط الصد، هذه التصرف جعل دار كليب يعدل عن طلب تقنية «فيديو التحدي لتأكيد ذلك، مثل هذا الاعتراف ثقافة ينبغي علينا نحن الرياضيين أن نتشربها، فاللعب النظيف والملاعب النظيفة لا تكون كذلك إلا إذا كانت ثقافتنا الرياضية نظيفة، والفوز عندما يتحقق بلعب وسلوك نظيفين يكون له طعم ولون ورائحة مختلفة.
} بات محمد يعقوب (جيبا) لاعب صفوف فريق دار كليب يقدم موسما رائعا، فإذا كان فريق دار كليب قد أثبت بأنه يلعب بأسلوب جماعي تعاوني ولديه عديد الأوراق الرابحة، فإنّ محمد يعقوب لا يختلف عليه اثنان بأنه الورقة الرابحة رقم (1) نتمنى له أن يستمرّ على هذا المنوال، وأن يبعد عنه المولى أي مكروه ليخدم فريقه ومن قبله منتخبنا الوطني الذي بات في أمسّ الحاجة إلى لاعبين من هذه القماشة الفنية.
} شخصيا توقعت من «توماس غالو» محترف صفوف طائرة المحرق أن يظهر بشكل مغاير، ويكون في مستوى وقامة اللقاء الذي جمع فريقه مع دار كليب في الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد، وتوقعت أن تجمعه مواجهة جانبية على هامش المباراة مع لاعب دار كليب محمد يعقوب، إلا أنّ توقعي ذهب هدرا مع الرياح، فقد ظهر غالو بشكل متواضع، ولم يكن مؤثرا بالشكل المتوقع، بل أخطأ في أكثر من مناسبة حرجة خاصة في الشوط الثالث، لا أريد أن ألومه، ربما هناك أشياء غائبة عنا، ولكن ما نعرفه أنّ بقية ضاربي الأطراف لم يقدموا له المساعدة، وقبل كل ذلك أنّ المنافس لم يترك له الأبواب مفتوحة على مصراعيها كي يلعب مرتاحا، وهذه شطارة أخرى، ولذا رأينا محمد يعقوب يتألق لأنّه وجد من يعينه ويخفف عنه.
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