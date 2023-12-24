مكافأة البطل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أعلنها‭ ‬بالعملة‭ ‬الوطنية‭ (‬الدينار‭) ‬وليس‭ ‬بالأجنبية‭ (‬الدولار‭) ‬كما‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬سابقة‭ ‬لاقت‭ ‬انتقادنا،‭ ‬وهنا‭ ‬نرفع‭ (‬العقال‭) ‬لإدارة‭ (‬أبي‭ ‬خالد‭) ‬وأمينها‭ ‬العام،‭ ‬لأنهم‭ ‬عززوا‭ (‬الدينار‭)‬،‭ ‬فالأرقام‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وإن‭ ‬ارتفعت‭ ‬عبر‭ ‬العملة‭ ‬الأجنبية؛‭ ‬فإن‭ ‬قيمتها‭ ‬ستبقى‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭.‬





} ‭ ‬والقيمة‭ ‬الكلية‭ ‬هي‭ (‬265‭) ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬ستحصل‭ ‬عليه‭ ‬الفرق؛‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ (‬بيت‭ ‬الكرة‭) ‬اجتهد‭ ‬بما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬اجتهاده‭ ‬من‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬الداعمة‭ ‬له،‭ ‬ليكون‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مستحقات‭ ‬الأندية،‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬لتهيئة‭ ‬فرقها‭ ‬وإعدادها‭ ‬للدوري،‭ ‬والتي‭ ‬تلتهمها‭ ‬الرواتب‭ ‬والمكافآت‭.‬





} ما‭ ‬تصرفه‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬فرقها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أرقامه‭ ‬قليلة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قسناه‭ ‬بدول‭ ‬الجوار،‭ ‬ولذا‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬المحترفين‭ ‬ذوي‭ ‬الإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬المرتفعة‭ ‬يفضلون‭ ‬تلك‭ ‬الدول؛‭ ‬لأن‭ ‬المال‭ (‬جذّاب‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬الأندية‭ ‬تصرف‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الجيب،‭ ‬لكي‭ ‬تغطي‭ ‬بند‭ ‬الرواتب؛‭ ‬لأنه‭ ‬حتى‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬تكون‭ ‬قيمة‭ ‬مكافأته‭ ‬الشهرية؛‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬يتقاضاه‭ ‬من‭ ‬وظيفته‭ ‬الأساسية‭!‬





} ‭ ‬ومسكينة‭ ‬هي‭ ‬الأندية؛‭ ‬فلا‭ ‬استثماراتها‭ ‬تغطي‭ ‬نفقاتها،‭ ‬ولا‭ ‬هيئة‭ ‬الرياضة‭ ‬ستتراجع‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬الدعم‭ ‬السنوي،‭ ‬والذي‭ ‬التهم‭ ‬كثيرا‭ ‬مما‭ ‬تتقاضاه‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬لولا‭ ‬دعم‭ ‬طموح‭ ‬بين‭ ‬آونة‭ ‬وأخرى؛‭ ‬والأمر‭ ‬يدعونا‭ ‬إلى‭ ‬مناشدة‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬لدراسة‭ ‬زيادة‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬الميزانية؛‭ ‬لتتوقف‭ ‬الاستقطاعات‭ ‬ويعود‭ ‬الدعم‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭.‬





} ‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬الشكر‭ (‬لبيت‭ ‬الكرة‭) ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬لدعم‭ ‬ميزانيته،‭ ‬والتي‭ ‬كلما‭ ‬ارتفعت‭ ‬صبّها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬لمختلف‭ ‬مسابقاته،‭ ‬والأمنيات‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الرعاية‭ ‬القوية‭ ‬للدوري،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬عصر‭ (‬شووت‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الرقم‭ (‬الفلكي‭) ‬من‭ ‬رعاية‭ (‬قنوات‭ ‬أبوظبي‭)‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬جلبه‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬تبرعات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬لكننا‭ ‬نطمح‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭.‬