MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكان‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تخفي‭ ‬خسائرها‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬بسبب‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقاتلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬ما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬أو‭ ‬عتاد‭ ‬أو‭ ‬طائرات‭ ‬أو‭ ‬دبابات‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬يملكون‭ ‬العقل‭ ‬المفكر‭ ‬ويملكون‭ ‬الشجاعة‭ ‬والجرأة‭ ‬وأنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬يواصلون‭ ‬الصمود‭ ‬هم‭ ‬وشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬ككل،‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬هدفا‭ ‬تستولي‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬ثروات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأنها‭ ‬ليست‭ ‬مستعدة‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وأنها‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تبيد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وأن‭ ‬تستولي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭.‬

فماذا‭ ‬سيفعل‭ ‬العالم‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬العجز‭ ‬وإزاء‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬لقراراته‭ ‬ومواقفه؟‭ ‬وهل‭ ‬سيستطيع‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬هذا‭ ‬التعنت‭ ‬وهذه‭ ‬الوحشية‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومن‭ ‬يقفون‭ ‬وراءها‭ ‬ويساندون‭ ‬هذه‭ ‬الوحشية‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها؟‭ ‬هل‭ ‬سيستطيع‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬وقفة‭ ‬واحدة‭ ‬ويتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬واحدا‭ ‬يساند‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مواثيق‭ ‬والتزامات‭ ‬بأمن‭ ‬العالم‭ ‬وبالسلام‭ ‬العالمي؟

هذا‭ ‬ما‭ ‬ننتظره‭.‬