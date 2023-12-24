(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رغم كل ما تملكه إسرائيل من قوات وعتاد وأسلحة وما تمدها به الدول العظمى من آخر الأسلحة المتطورة الأكثر قتلا وتدميرا وكل ما تقوم به إسرائيل من مذابح وجرائم وحشية وهمجية، ورغم عجز مجلس الأمن عن كبح جماح وحشيتها في الانتقام، رغم ذلك تعترف إسرائيل بأن حرب غزة صعبة وأنها فقدت فيها العديد من المقاتلين.
لم يعد بإمكان إسرائيل أن تخفي خسائرها في المعارك بسبب تسجيل هذه الخسائر من قبل المقاتلين الفلسطينيين الذين رغم أنهم لا يملكون ما تملكه من أسلحة متطورة أو عتاد أو طائرات أو دبابات إلا أنهم يملكون العقل المفكر ويملكون الشجاعة والجرأة وأنهم مازالوا يواصلون الصمود هم وشعب فلسطين ككل، ومن الواضح أن إسرائيل تريد من هذه الحرب هدفا تستولي فيه على ما بقي من ثروات الفلسطينيين وأنها ليست مستعدة لحل الدولتين وأنها اختارت أن تبيد الشعب الفلسطيني وأن تستولي على ما يملكه.
فماذا سيفعل العالم إزاء هذا العجز وإزاء هذا التحدي لقراراته ومواقفه؟ وهل سيستطيع أن يوقف هذا التعنت وهذه الوحشية من قِبل إسرائيل ومن يقفون وراءها ويساندون هذه الوحشية والجرائم التي تقوم بها؟ هل سيستطيع العالم أن يقف وقفة واحدة ويتخذ موقفا واحدا يساند ما توصل إليه من مواثيق والتزامات بأمن العالم وبالسلام العالمي؟
هذا ما ننتظره.
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