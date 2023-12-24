عالم شريعة الغاب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أي‭ ‬عالم‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يعجز‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬فيه،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬مجرد‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث؟

أي‭ ‬عالم‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬لمجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬رخصة‭ ‬للاستمرار‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬أبشع‭ ‬المجازر‭ ‬ضد‭ ‬مدنيين‭ ‬أبرياء‭ ‬وتسوية‭ ‬بلادهم‭ ‬بالأرض؟

الذي‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬الهمج‭ ‬هزموا‭ ‬البشرية‭.. ‬ألحقوا‭ ‬بها‭ ‬أكبر‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

العالم‭ ‬كله‭ ‬سيدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬فادحا‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع‭ ‬وللرضوخ‭ ‬لحكم‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭.‬

لنتأمل‭ ‬ماذا‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البشرية‭ ‬ولكل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬يعني‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬للشعوب‭ ‬ولحقوق‭ ‬البشر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬موجودا‭. ‬تم‭ ‬محوه‭ ‬من‭ ‬الوجود‭.‬

القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬كافحت‭ ‬البشرية‭ ‬طويلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقراره‭ ‬والذي‭ ‬يحمي‭ ‬حق‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬ويحتم‭ ‬احترام‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬ويجرّم‭ ‬العدوان‭.. ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬دوسه‭ ‬بالأقدام‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ويقف‭ ‬العالم‭ ‬عاجزا‭ ‬عجزا‭ ‬مطلقا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬أيّا‭ ‬من‭ ‬بنوده‭.‬

كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬اختفت‭ ‬كأنها‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬أصلا‭.‬

الأمر‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬تكشف‭ ‬عنه‭ ‬التطورات‭ ‬الحالية‭ ‬والعجز‭ ‬الحالي‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكل‭ ‬مؤسساتها،‭ ‬وبالأخص‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬وجودها‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬معنى‭ ‬أو‭ ‬جدوى‭ ‬أو‭ ‬قيمة‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أصبح‭ ‬بعجزه‭ ‬أداة‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الهمجية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

المفروض‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬وأجهزتها‭ -‬وخصوصا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭- ‬وظيفتها‭ ‬الأساسية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدوان‭ ‬والبطش‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬إنشاء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭.‬

لكن‭ ‬الحادث‭ ‬اليوم‭ -‬كما‭ ‬ذكرنا‭- ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يوقف‭ ‬أبشع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬عرفها‭ ‬العالم‭ ‬ويؤمّن‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬وإجبار‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭.‬

السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع‭ ‬الشاذ‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬مثل‭ ‬أمريكا‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬بمقدورها‭ ‬أن‭ ‬تحبط‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يتخذه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬حين‭ ‬استخدمت‭ ‬الفيتو‭ ‬لحماية‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الصهاينة‭.‬

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬يجري‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬إصلاح‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لجعله‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وأكثر‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭. ‬يتضح‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬حديث‭ ‬وهمي‭ ‬عبثي‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬ولا‭ ‬يؤخر‭.‬

هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يضع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬غير‭ ‬الغربي‭ ‬أمام‭ ‬معضلة‭ ‬خطيرة‭. ‬مواصلة‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أصبح‭ ‬بلا‭ ‬معنى،‭ ‬فما‭ ‬العمل‭ ‬إذن؟‭ ‬هذه‭ ‬معضلة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الغربية‭ ‬أن‭ ‬تنشغل‭ ‬ببحثها‭. ‬هل‭ ‬تنشئ‭ ‬مثلا‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭ ‬وتترك‭ ‬هذه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬أم‭ ‬ماذا‭ ‬بالضبط؟

الحادث‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأمريكا‭ ‬والعجز‭ ‬العالمي‭ ‬الفاضح‭ ‬لوقف‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬أننا‭ ‬إزاء‭ ‬عالم‭ ‬تحكمه‭ ‬شريعة‭ ‬الغاب‭. ‬عالم‭ ‬الكلمة‭ ‬فيه‭ ‬لمجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة،‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬فيه‭ ‬لا‭ ‬لقانون‭ ‬دولي‭ ‬إنساني،‭ ‬ولا‭ ‬لمنظمات‭ ‬دولية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭.‬

شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يذبح‭ ‬اليوم‭ ‬ويباد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬شريعة‭ ‬الغاب‭ ‬هذا‭. ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬سيدفع‭ ‬الثمن‭.‬

في‭ ‬عالم‭ ‬كهذا‭ ‬من‭ ‬السخف‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أوهام‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يفعل‭ ‬البعض‭.‬

في‭ ‬عالم‭ ‬كهذا،‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬غير‭ ‬الغربي،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬أنها‭ ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ ‬ليس‭ ‬أمامها‭ ‬سوى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬فقط‭ ‬وألا‭ ‬تراهن‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬دولي‭ ‬أو‭ ‬أمم‭ ‬متحدة‭ ‬أو‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭.‬

إلى‭ ‬أن‭ ‬ينهار‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬الغرب‭ ‬والذي‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬نظام‭ ‬همجي‭ ‬مجرم،‭ ‬وإلى‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬منصف‭ ‬وعادل‭ ‬وإنساني،‭ ‬ليس‭ ‬أمام‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬سوى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قوتها‭ ‬الذاتية‭ ‬فقط‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭.‬