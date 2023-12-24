بياض الثلج يكسو مناطق مرتفعات تبوك في السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سجلت منطقة تبوك أولى موجاتها الباردة هذا الشتاء، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 8 درجات مئوية، مسجلة أولى موجات البرد في شتاء هذا العام، ما يُنبئ بقرب موعد تساقط الثلوج على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، بحسب بيان للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وعزا مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية، فرحان العنزي، الظاهرة إلى العوامل الجوية والمناخية المُحفّزة لتساقط الثلوج في جبال اللوز ومنطقتي الظهر وعلقان، وكذلك على جنوب تبوك تجاه الحرة أو ما يُعرف بجبل شيبان في بعض الأحيان.
وهناك عاملان أساسيان لتساقط الثلوج، يتمثل الأول في مدى تعمق مسار تحرك المنخفض القطبي، مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية، مثل منطقة علقان وجبل اللوز، موضحًا أنه قد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، وقد يصل تأثيره إلى جنوب المنطقة، حيث تقع جبال الحرة.
العامل الثاني يكمن في مدى نزول خط التجمد، حيث إن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، وهو ما يمثل فرصة يبحث عنها المهتمون بالطقس.
شدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة تحري الدقة عند نقل وتداول أي معلومة عن الطقس والملاحة، والرجوع إلى المركز لاستقصاء المعلومات التي تصدر عنه بشكل دوري وعلى مدار الساعة، لا سيما فيما يتعلق بالهطولات الثلجية.
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