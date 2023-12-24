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بياض الثلج يكسو مناطق مرتفعات تبوك في السعودية

12/24/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجلت‭ ‬منطقة‭ ‬تبوك‭ ‬أولى‭ ‬موجاتها‭ ‬الباردة‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء،‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬8‭ ‬درجات‭ ‬مئوية،‭ ‬مسجلة‭ ‬أولى‭ ‬موجات‭ ‬البرد‭ ‬في‭ ‬شتاء‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يُنبئ‭ ‬بقرب‭ ‬موعد‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬والشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬المملكة،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭. ‬

وعزا‭ ‬مدير‭ ‬فرع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬بالشمالية،‭ ‬فرحان‭ ‬العنزي،‭ ‬الظاهرة‭ ‬إلى‭ ‬العوامل‭ ‬الجوية‭ ‬والمناخية‭ ‬المُحفّزة‭ ‬لتساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬اللوز‭ ‬ومنطقتي‭ ‬الظهر‭ ‬وعلقان،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬تبوك‭ ‬تجاه‭ ‬الحرة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بجبل‭ ‬شيبان‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭. ‬

وهناك‭ ‬عاملان‭ ‬أساسيان‭ ‬لتساقط‭ ‬الثلوج،‭ ‬يتمثل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬تعمق‭ ‬مسار‭ ‬تحرك‭ ‬المنخفض‭ ‬القطبي،‭ ‬مع‭ ‬توفر‭ ‬رطوبة‭ ‬مناسبة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬يلامس‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية،‭ ‬مثل‭ ‬منطقة‭ ‬علقان‭ ‬وجبل‭ ‬اللوز،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتعمق‭ ‬أكثر‭ ‬جنوبًا‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬جبال‭ ‬حسمى‭ ‬غرب‭ ‬تبوك،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬تأثيره‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬جبال‭ ‬الحرة‭. ‬

العامل‭ ‬الثاني‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬نزول‭ ‬خط‭ ‬التجمد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المنخفضات‭ ‬القطبية‭ ‬يصاحبها‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬التروبوز،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬طبقات‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬يبحث‭ ‬عنها‭ ‬المهتمون‭ ‬بالطقس‭. ‬

شدد‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬عند‭ ‬نقل‭ ‬وتداول‭ ‬أي‭ ‬معلومة‭ ‬عن‭ ‬الطقس‭ ‬والملاحة،‭ ‬والرجوع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬لاستقصاء‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عنه‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهطولات‭ ‬الثلجية‭.‬

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