بياض الثلج يكسو مناطق مرتفعات تبوك في السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعزا‭ ‬مدير‭ ‬فرع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬بالشمالية،‭ ‬فرحان‭ ‬العنزي،‭ ‬الظاهرة‭ ‬إلى‭ ‬العوامل‭ ‬الجوية‭ ‬والمناخية‭ ‬المُحفّزة‭ ‬لتساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬اللوز‭ ‬ومنطقتي‭ ‬الظهر‭ ‬وعلقان،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬تبوك‭ ‬تجاه‭ ‬الحرة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بجبل‭ ‬شيبان‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭. ‬

وهناك‭ ‬عاملان‭ ‬أساسيان‭ ‬لتساقط‭ ‬الثلوج،‭ ‬يتمثل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬تعمق‭ ‬مسار‭ ‬تحرك‭ ‬المنخفض‭ ‬القطبي،‭ ‬مع‭ ‬توفر‭ ‬رطوبة‭ ‬مناسبة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬يلامس‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية،‭ ‬مثل‭ ‬منطقة‭ ‬علقان‭ ‬وجبل‭ ‬اللوز،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتعمق‭ ‬أكثر‭ ‬جنوبًا‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬جبال‭ ‬حسمى‭ ‬غرب‭ ‬تبوك،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬تأثيره‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬جبال‭ ‬الحرة‭. ‬

العامل‭ ‬الثاني‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬نزول‭ ‬خط‭ ‬التجمد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المنخفضات‭ ‬القطبية‭ ‬يصاحبها‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬التروبوز،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هبوط‭ ‬مستوى‭ ‬طبقات‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬يبحث‭ ‬عنها‭ ‬المهتمون‭ ‬بالطقس‭. ‬

شدد‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬عند‭ ‬نقل‭ ‬وتداول‭ ‬أي‭ ‬معلومة‭ ‬عن‭ ‬الطقس‭ ‬والملاحة،‭ ‬والرجوع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬لاستقصاء‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عنه‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهطولات‭ ‬الثلجية‭.‬