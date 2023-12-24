أنجلينا جولي: حقوق الإنسان في العالم كذبة كبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬العربية‭ ‬نت‭ ‬ان‭ ‬جولي‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬أجرته‭ ‬مع‭ ‬المخرجة‭ ‬السورية‭ ‬وعد‭ ‬الخطيب،‭ ‬والذي‭ ‬نشرت‭ ‬مقطعا‭ ‬قصيرا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ - ‬ضمن‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نجرؤ‭ ‬على‭ ‬الحلم‮»‬،‭ ‬أنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬الحقيقة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬وُجدت‭ ‬فكرة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وكانت‭ ‬تعني‭ ‬أيضا‭ ‬وجود‭ ‬أهداف‭ ‬وخطوط‭ ‬واضحة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬أحد‭ ‬لإنجاز‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق،‭ ‬وهي‭ ‬مهمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالضرورة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬البسيط،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬علمت‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يسير‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬وإنما‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬أننا‭ ‬سوف‭ ‬نعطي‭ ‬لبعض‭ ‬الناس‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬والعدالة،‭ ‬وربما‭ ‬نعطيها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬لبعض‭ ‬آخر،‭ ‬لكن‭ ‬بعضهم‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬اعتقدت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حدودا‭ ‬واضحة‭ ‬وبعض‭ ‬التفاهمات‭.. ‬‮«‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬ونفهم‭ ‬أكثر‭ ‬وأكثر‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بتلك‭ ‬البساطة‭.. ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬كمثال‭.. ‬‮«‬6‭% ‬لهؤلاء‭ ‬و50‭% ‬لأولئك‭.. ‬العدالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هؤلاء‭ ‬لكن‭ ‬ليست‭ ‬لأولئك‭.. ‬المحاسبة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬ولا‭ ‬عقاب‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مصالح‭..‬‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬القبيحة‭ ‬لجزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬ندركها‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭.. ‬سوف‭ ‬ندين‭ ‬هؤلاء‭ ‬بجريمة،‭ ‬ولن‭ ‬ندين‭ ‬أولئك،‭ ‬إنها‭ ‬الكذبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للعالم،‭ ‬والتي‭ ‬تتضح‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أدانت‭ ‬بشدة‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عنيف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

واتهمت‭ ‬جولي،‭ ‬المبعوثة‭ ‬الخاصة‭ ‬السابقة‭ ‬للمفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والأسر‭ ‬عمداً،‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬