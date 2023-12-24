المحافظة الشمالية تنظم جولة للدرجات الهوائية احتفالا بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بهذه‭ ‬الكيفية‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬وتعبيرات‭ ‬وطنية‭ ‬تاريخية‭ ‬عزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوبنا،‭ ‬حيث‭ ‬جسدت‭ ‬العلاقة‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬معلم‭ ‬تاريخي‭ ‬وحضاري‭ ‬والمركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحضارة‭ ‬دلمون‭ ‬وهو‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬الأثرية،‭ ‬ومع‭ ‬رمز‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الجسرة‭ ‬التاريخي‭ ‬حيث‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬فيه،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭.‬

وشملت‭ ‬الفعالية‭ ‬معرضًا‭ ‬فنيًا‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مسيرة‭ ‬وعطاء‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬مايكرو‭ ‬لتدريب‭ ‬الفنون،‭ ‬حيث‭ ‬عبروا‭ ‬بريشتهم‭ ‬عن‭ ‬ولائهم‭ ‬وانتمائهم‭ ‬في‭ ‬أعياد‭ ‬الوطن‭ ‬المجيدة‭ ‬الغالية‭.‬